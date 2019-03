Dana Săvuică a recunoscut câți bani a încasat ca să se dezbrace pentru Playboy!

Dana Săvuică a fost prima femeie din România care a pozat în revista Playboy, iar până acum nimeni nu a știut câți bani a încasat pentru acel pictorial. Fostul model a mărturisit însă că a fost vorba despre o sumă foarte mare!

De-a lungul anilor, au existat numeroase speculații despre suma pe care fostul model a primit-o în 1999, pe vremea când avea 29 de ani. La acea vreme, nudurile erau un subiect tabu în România, dar revista cu Dana Săvuică s-a vândut ca pâinea caldă.

„Nici nu mi-a trecut prin cap. Cei de la Playboy își doreau o vedetă. Voiau femei naturale din cap până în picioare. Americanii s-au bucurat că sunt blondă. Am ajuns acasă, am vorbit cu soțul meu și cu părinții mei. Tata nu prea a fost ok cu ideea ca eu să devin model, voia să fiu diplomat ca și el. Când i-am zis de Playboy, a avut în credere că va fi ceva elegant și decent. Soțul meu a spus că este ok, dar cu jumătate de gură. Eu am pozat la Chicago, cu un fotograf internațional. Decorul a fost un tribut pentru Marilyn Monroe, care a fost prima vedetă care a pozat în Playboy. Nu vreau să divulg suma. Suma era bunicică atunci, dar acum s-ar putea să spună: doar atât? Nu, a fost foarte bine din punct de vedere financiar, dar nu asta m-a determinat asta. Pe vremea aceea, cu banii primiți puteam să îmi iau o casă. Au fost vândute 30.000 de exemplare în doar două ore. 100 de exemplare au fost cu semnătura mea, ele s-au dus spre bărbații celebri din România, gen Țiriac”, a mărturisit Dana Săvuică pentru Click!.

De asemenea, fostul model a recunsocut că după divorț a cunoscut un bărbat care o face fericită și îi oferă ceea ce îi lipsea.

„Există un bărbat în viața mea, dar nu vreau să spun cine e. Îi respect intimitatea. El nu e în domeniul ăsta. Ceea ce admir eu la el este că mă lasă să fiu liberă, îmi respectă libertatea. Eu nu fac comparații între bărbați. Sunt într-o relație foarte frumoasă cu un bărbat care e foarte ok”.