Daniela Crudu, cu sânii la vedere în vacanță în Egipt! Alături de cine petrece bruneta

Ca multe dintre vedetele autohtone, Daniela Crudu a dat vremea mohorâtă din Capitală pe soarele din Egipt. Bruneta a plecat în vacanță și pare că se distrează de minune. Alături de ea este și sora ei, Ana, iar cele două nu se dau în lături de la nimic atunci când vine vorba de distracție.

Daniela Crudu petrece câteva zile de vis, în vacanța din Egipt. Se bucură de toate atracțiile turistice, a vizitat Sfinxul, s-a plimbat cu cămilele, a avut parte de curse prin deșert, însă cel mai bine îi stă tot la piscină, mângâiată de razele soarelui. (CITEȘTE ȘI: DANIELA CRUDU, O ALTĂ INTERVENȚIE ESTETICĂ LA SCURT TIMP DUPĂ MĂRIREA SÂNILOR)

Printre avalanșa de activități turistice, Daniela Crudu nu a uitat să își țină fanii din mediul online la curent cu tot ce se întâmplă. Bruneta a postat pe contul de Instagram o serie de fotografii, iar unele dintre ele au stârnit imaginația internauților.

Daniela Crudu are forme apetisante și nu se sfiește să le arate. Costumele de baie, decolteurile generoase sunt pe placul ei și pe cel al internauților. Bruneta și-a lăsat sânii la vedere și a primit numeroase reacții.

Daniela Crudu, distracție la maxim alături de sora ei

Daniela Crudu este însoțită în vacanța din Egipt de sora ei, Ana. Cele două au publicat mai multe imagini din vacanța de vis și le arată internauților cum petrec. În una dintre înregistrările publicate, celebra brunetă își mișcă trupul pe versurile melodiei “Am cheltuit averi”, la care Alex Velea a colaborat cu George Talent, iar sora ei numără un teanc de valută.

Ulterior, Ana Crudu îi mărturisește în glumă surorii sale că, de fapt, banii nu i-ar aparține.

„Eu am bani, dar nu-i am la mine, îi am acasă. Dar, am adus elasticul ca dovadă”, a spus Ana Crudu într-un Insta Story încărcat de sora ei.

Sursa foto: Instagram