Daniela Crudu, dezvăluiri din viața intimă: “Poate găsesc un om lipsit de prejudecăţi”

Daniela Crudu este una dintre vedetele din showbizul de la noi, care nu a prea avut noroc în dragoste. Și, datorită trupului său de zeiță, ea nu a dus niciodată lipsă de reprezentanți ai sexului tare care să încerce să îi intre în grații. Totuși, în prezent, focoasa brunetă este o femeie singură și… provocată, a făcut dezvăluiri din viața intimă.

Daniela Crudu, dezvăluiri din viața intimă: “Poate găsesc un om open-minded”

Daniela Crudu a fost prezentă la late-night show-ul moderat de Dan Negru, care îi este și prieten foarte bun și i s-a confesat. Bruneta sexy i-a dezvăluit că își dorește să aibă o relație serioasă și că s-au scurt patru ani de când nu a mai avut un partener alături de care să simtă că poate duce relația la un alt nivel. Vara aceasta, ea va schimba prefixul și speră că va întâlni curând un bărbat care să rezoneze cu ea și să evolueze împreună.

“Aştept să mai am şi eu o relaţie serioasă. De patru ani nu am mai avut. Fac 30 de ani. Poate găsesc un om open-minded (n.r.: lipsit de prejudecăţi), nu, încuiat. Să ne distrăm împreună. E greu pentru oricine să ţină pasul cu mine”, a dezvăluit focoasa brunetă în cadrul emisiunii “Xtra Night Show”.

În ciuda faptului că este o persoană dezinhibată, Daniela Crudu nu se numără printre vedetele din România care au recunoscut că au făcut sex oral – printre cele care au dezvăluit acest amănunt intim din viața lor se numără: Monica Gabor, Andreea Tonciu, Daniela Gyorfi, Bianca Rus, Emmy, Mariana Moculescu, Ioana Popescu, Rosse Marie Florescu și CRBL.



Daniela Crudu a vorbit despre operațiile estetice pe care le are

În vârstă de 29 de ani, Daniela Crudu s-a lăsat pe mâinile medicilor esteticieni de mai multe ori și nu puține au fost dățile când a fost criticată de fani. Luna trecută însă, ea și-a făcut liposculptură, o intervenție pentru evidențierea și modelarea taliei.

“Sunt bine în pielea mea, foarte mulţumită. Mulţumesc Lui Dumnezeu, adică domnului doctor. Nu există femei urâte, doar că n-au bani să se opereze. Am doctorii mei care se ocupă de mine de 10 ani. Am avut silicoane care m-au ţinut 12 ani. Acum le-am schimbat, pentru că am vrut mai mari. Sunt foarte mulţumită. Acum mi-am subţiat talia. De ce nu, dacă se poate şi mai bine? Este o nouă operaţie, liposculptură. Înainte nu aveam talie de clepsidră. Şi înainte era bine, dar dacă se poate şi mai bine? Sunt fericită. La faţă mi-am făcut cu fire. Tot ce apare nou, eu încerc. Sunt cobai. Sunt nişte fire care se pun în faţă şi îţi trag faţa. Botox. Am de toate. Acum, eu le-am făcut pe toate, dar vorba lui mama, să vedem cum arăt peste 10 ani, că acum arăt bine. Am şi lentile. Aş vrea să-mi lungesc şi picioarele, există o tehnică în Rusia. Glumesc, nu o să fac aşa ceva, Doamne fereşte. Şi nici în fund nu îmi pun nimic, că am de la Mama Natură. Mai am acid şi botox în frunte. La clinică merg ca la mine acasă. Am plătit toate operaţiile, nu am făcut barter. Dacă dai din suflet, merge bine. Investesc în mine”, a mai declarat fosta asistentă TV.

Daniela Crudu a renunțat la postul de asistentă TV

Daniela Crudu s-a născut pe 14 iunie 1989. În vara lui 2017, Cruduţa a renunţat la postul de asistentă la “Xtra Night Show”, emisiune care e prezentată de Dan Capatos. Ceilalţi membrii ai echipei sunt: Cătălin Bordea şi Vika Jugulina. Cu toate că a plecat din emisiunea în care i-a înnebunit pe bărbați cu mișcările și ținutele ei, Daniela Crudu continuă să apară în diferite proiecte de televiziune. Printre acestea se numără: “Asia Express”, “Poftiți pe la noi: Poftiți la Nea Mărin” și “Ultimul Trib”.