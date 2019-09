Daniela Crudu, filmată în timp ce făcea amor sălbatic. Nu credeai că vedeta de la Antena 1 e capabilă de așa ceva în pat

Scene fierbinți, interzise minorilor, cu DaniEla Crudu în prim-plan. Cruduța nu se dezminte – așa cum ne-a obișnuit – și se dezbracă de toate inhibițiile atunci când este vorba despre scene încărcate de sexualitate. Cu atât mai mult cu cât lângă ea s-a aflat un bărbat care… a încins-o bine de tot!

Atunci când s-a vorbit despre participarea Cruduței la show-ul ”Burlăcița” era clar că se mizează, în primul rând, pe farmecele focoasei brunete. Iar cei care au intuit asta nu au fost dezamăgiți. Iată că a apărut o filmare hot în care Cruduța apare făcând amor sălbatic cu unul dintre concurenți.

Este vorba chiar despre tănărul care avea să şi câştige, de altfel, competiţia. După ce au dat pe gât câteva pahare de vin roşu – asigurând un preludiu incitant -, Daniela Crudu şi Valentin şi-au făcut de cap, făcându-se că nu știu că asupra lor erau ațintiți ochii camerelor de filmat. Cei doi au dat frâu liber pasiunii, iar imaginile din GALERIA FOTO vorbesc de la sine.

Daniela Crudu și operațiile estetice

Daniela Crudu a intrat în lumea televiziunii în 2009, după ce a obținut postul de vecină în cadrul matinalului de la Antena 1, prezentat de Răzvan Simion și Dani Oțil. Ulterior, ea a devenit asistenta lui Dan Capatos, unde a înnebunit bărbații cu ținutele ei extravagante și dansurile lascive… toate astea până anul trecut, când focoasa brunetă s-a decis să plece din echipa de la “Xtra Night Show”. De multă vreme însă, vedetei i se reproșează că a exagerat cu operațiile estetice, care i-au schimbat complet fizionomia feței… Ca să le închidă gura cârcotașilor, Daniela Crudu a vorbit despre toate intervențiile făcute în cabinetul medicilor în fața jurnaliștilor.

Într-un interviu acordat în prima lună din 2017, Daniela Crudu a vorbit despre operațiile estetice pe care și le-a făcut, însă, a subliniat faptul că oamenii au tendința să exagereze atunci când o numesc “femeie de plastic”.

“Nu mi-am făcut aşa multe operaţii, cum se scrie peste tot. Mai contează şi… de exemplu, dacă îţi schimbi forma sprâncenelor, dacă te machiezi în alt fel de cum ai obişnuit oamenii. Înainte mă machiam, îmi făceam ochii aşa ascuţiţi, dar eu nu am ochii ascuţiţi, îi am rotunzi şi am zis să merg pe forma mea. Sprâncenele nu le mai fac aşa arcuite, le fac normal pe rotund mai groase. «Domne, că şi-a schimbat complet înfaţişarea». Da, că mi-am operat nasul. Asta, da. Este… să zic aşa se vede. A şi că am pus faţetele. Faţele, nasul şi acidul hialuronic în buze. Şi alte operaţii… la sâni, au toate fetele.”, a declarat bruneta în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars la începutul anului trecut.

