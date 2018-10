Dennis Hof a murit la 72 de ani. Actorul Ron Jeremy: “L-am găsit mort la câteva ore după ce l-am văzut că a mers să facă sex cu o prostituată”

Dennis Hoff, proprietarul unui bordel cunoscut din Crystal, Nevada, și star de televiziune, a murit la vârsta de 72 de ani. Extravagantul afacerist a fost găsit fără viață de cel mai bun prieten, Ron Jeremy. Cunoscutul actor de filme pentru adulți a declarat în cadrul unui interviu că l-a văzut pe Dennis Hoff plecând să facă sex cu Dasha Dare, una dintre prostituatele sale, cu doar câteva ore înainte de macabra descoperire, titrează jurnaliștii de la Daily Mail.



Dennis Hof a murit ieri, 16 octombrie, în seara în care și-a sărbătorit ziua de naștere în Pahrump, un orășel din statul america Nevada; de altfel, relatează presa internațională starul din serialul “Cathouse” se pregătise să concureze la alegerile generale pentru un loc în Camera Reprezentanților (n.r.: camera inferioară a Congresului S.U.A.). Printre cei alături de care a petrecut se numără cel mai bun prieten al său, Ron Jeremy, dar și fosta parteneră, Heidi Fleiss. Cel care l-a văzut ultimul în viață a fost actorul de filme pentru adulți.

“Dennis era într-o formă de zile mari și mi-a spus că a fost cea mai tare noapte din viața lui. Ne-am îndreptat spre Love Ranch South (n.r.: unul dintre bordelurile lui Dennis Hof), unde am ajuns în jurul orei 11:00 noaptea. Iar spre miezul nopții, Dennis a mers într-o cameră privată cu Dasha Dare, care este o fată nouă în bordel. Este aceeași cameră în care Lamar Odom a suferit o supradoză.

Dasha a petrecut două ore cu Dennis înainte să îl lase pe el și să vină la mine la bar cu alte câteva femei. Sasha a spus că ei au făcut sex și că nimic nu părea în neregulă cu Dennis. La un moment dat, m-am retras și am mers la somn în jurul orei 02:30 dimineața. M-am trezit la 10:30 și așteptam să-l văd pe Dennis. Se trezește devreme și avea un eveniment în acea dimineață.

Mi-am dat seama că a dormit mai mult decât trebuia din cauza petrecerii dată cu ocazia zilei sale de naștere. Am mers la el în cameră și era întins în patul său. L-am scuturat de umeri, dar nu s-a mișcat și am crezut că are un somn adânc”, a povestit Ron Jeremy potrivit Daily Mail.