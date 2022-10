Deschidem săptămâna de profit » Primul „11” este lansat » De AICI îți faci astăzi biletele câștigătoare la pariuri »»

Astăzi, pe lângă Biletul Zilei, analiza și variantele de profit de la meciurile programate în SuperLigă și Liga a 2-a din România, pe care le găsiți AICI, ne propunem să ne rotunjim veniturile și cu alte selecții din fotbal.

Ne vom îndrepta atenția către partidele ce se vor juca astăzi în ligile din Italia, Spania, Germania, Franța, Grecia, Suedia și România. Vom paria atât pe favoriți, dar și pe spectacol.

PACHETUL ZILEI

ROMÂNIA – SUPERLIGA

CFR CLUJ – SEPSI, 1-4 GOLURI ȘI CFR PESTE 3.5 CORNERE – COTA 1.62

ROMÂNIA – LIGA 2

PROGRESUL SPARTAC – CSA STEAUA, 2 – COTA 1.90

GRECIA – SUPER LEAGUE

OLYMPIAKOS – PAOK, PESTE 1.5 GOLURI – COTA 1.44

ITALIA – SERIE A

SAMPDORIA – AS ROMA, 2-4 GOLURI – COTA 1.52

SAMPDORIA – AS ROMA, AS ROMA MARCHEAZĂ ȘI AS ROMA PESTE 3.5 CORNERE – COTA 1.40

LECCE – FIORENTINA, X2 ȘI 1-4 GOLURI – COTA 1.54

SPANIA – LA LIGA

VILLARREAL – OSASUNA, X SAU AMBELE ÎNSCRIU – COTA 1.60

SPANIA – LA LIGA 2

GIJON – EIBAR, PESTE 1.5 GOLURI – COTA 1.47

SUEDIA – ALLSVNKSAN

GOTEBORG – MALMO, OASPEȚII CÂȘTIGĂ O REPRIZĂ – COTA 1.45

FRANȚA – LIGUE 2

BASTIA – BORDEAUX, PESTE 1.5 GOLURI – COTA 1.50

GERMANIA – LIGA 3

WEHEN – OLDENBURG, 1X ȘI PESTE 1.5 GOLURI – COTA 1.33

Cum vă spunem de fiecare dată, pariurile oferite, mai sus, pot ajuta la construirea biletelor în care doriți să investiți.

