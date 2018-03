O femeie de 37 de ani din Olt a fugit de acasă cu bebelușul ei de doar două luni. Poliția din orașul Balș a fost alertată de soțul tinerei și încearcă să-i dea de urmă. Victor Ștefan Coșerin, soțul alarmat, a declarat, pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, că femeia „a plecat pe geam” și că nici măcar nu a luat hăinuțele bebelușului cu ea. (VEZI ȘI: O TÂNĂRĂ DIN BÂRLAD A DISPĂRUT DE ACASĂ! PĂRINȚII SUSȚIN CĂ A FOST RĂPITĂ)

Olteanul Victor Ștefan Coșerin și Surgü Hülya, o femeie de origine turcă, sunt căsătoriți și au împreună un băiețel de două luni, pe nume Abraham. Săptămâna trecută, bărbatul a anunțat poliția, după ce soția lui a luat copilul și a fugit, fără să lase măcar un bilet.

Povestea este, însă, mult mai întortocheată de atât. Soțul femeii a oferit informații șocante.

Victor Ștefan Coșerin susține că a cunoscut-o pe femeie în Germania, acolo unde ea se prostitua. Bărbatul ar fi încercat să-i ofere o viață mai bună în România, dar femeia a dispărut fără urmă.

„Doamna a plecat pe geam cu copilul de două luni. E nevaccinat, nu i-a luat nici medicamentele pentru colici, nici hăinuțele. Femeia a fost prostituată în Germania timp de 20 de ani. Mai are un copil din căsătoria anterioară. Are probleme și cu autoritățile germane. Mai are un copil de 20 de ani, pe care l-a lăsat în Germania. Ea era prostituată. Eu am vrut să fac o familie cu femeia aceasta. Ea voia să plecăm în afara țării, dar copilul era prea mic. Și n-am vrut. Ea înainte nu avea un loc stabil sau un domiciliu. Sau ceva pe numele ei… nimic!

Eu am primit sprijin din partea părinților mei. Am un apartament cu trei camere. Locuiesc cu părinții mei. Ea nici în Turcia nu are nimic. Nu se înțelege prea bine cu familia ei. Are 37 de ani, eu am 27. Ea mai are un copil de 20 de ani, deci a născut când era mică, la 17 ani. A lăsat-o bărbatul ăla. Înainte să mă cunoască pe mine, ea se prostitua și se droga", a povestit Victor Ștefan Coșerin.

Femeia ar mai fi încercat să fugă, dar fără copil

Se pare că Surgü Hülya ar mai fi încercat să fugă și în trecut, imediat după ce a născut, dar nu a reușit. Victor Ștefan Coșerin susține că unul dintre motivele invocate de femeie ar fi fost că nu își mai dorea să stea cu părinții lui în aceeași casă.

„Cred că are probleme psihice. Eu am zis inițial că are probleme din cauză că e după sarcină, dar nu înțeleg. Eu credeam că o cunosc bine, că aveam 14 luni împreună. A mai încercat să fugă, dar fără copil. Ea a zis că nu vrea să mai stea cu părinții mei în casă. Dar eu i-am oferit un sprijin financiar, o casă, fiind ajutat de ai mei. Acum a luat copilul. Nu poți să pleci cu copilul de șase săptămâni așa. Trebuie și el vaccinat.

Are nevoie de controale făcute, totul bine pus la punct. Nu pleci așa. Este copilul meu și îmi pasă. Vreau să lupt pentru copilul meu. Vreau să fiu acolo când crește. Vreau să-l întrețin. Poliția nu mi-a mai dat nicio informație, încă nu au găsit-o. Să-mi găsesc copilul. Sunt un simplu băiat care își dorea o familie. N-am găsit decât turcoaica asta. Ea n-a făcut nimic pentru copil. Eu i-am cumpărat hăinuțe, i-am cumpărat brățară de aur cu numele lui. I-am luat tot ce avea nevoie. Ea nu trebuia să facă nimic. Stătea doar cu copilul de când am venit în România", a adăugat bărbatul.

Soțul femeii spune că ea a avut probleme în trecut cu autoritățile germane, motiv pentru care s-a mutat în România alături de el: „Eu am stat și în închisoare pentru ea. A mințit pe la poliție că am bătut-o. M-au eliberat când și-au dat seama că minte. În România, n-am fost închis niciodată pentru nimic. Acum merg din poliție în poliție, încerc s-o găsesc. Ea a avut oricum probleme cu poliția din Germania pentru că era prostituată. ”

Apelul Poliției

„Polițiștii din Olt caută o femeie domiciliată în Germania, care a plecat voluntar de la domiciliul concubinului său, din orașul Balș, județul Olt, și nu s-a întors până în prezent. Femeia a plecat împreună cu fiul lor, în vârstă de două luni. Persoanele care pot furniza orice informații despre persoana dispărută sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze gratuit numărul unic de urgență 112”, au anunțat reprezentanții IPJ Olt. Femeia are următoarele semnalmente: 1,65 metri, constituţie atletică, ten deschis, păr blond lung.

