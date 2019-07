Dezvăluiri uluitoare despre Simona Halep. De ce și-a tăiat sânii

Simona Halep este din nou pe cele mai înalte culmi ale tenisului mondial, după ce a câștigat – în stil de mare campioană – turneul de la Wimbledon. Simona a fost ovaționată, ulterior, pe Arena Națională, iar toți fanii săi sunt de părere că vor urma și alte succese remarcabile.

Simona Halep și-a dorit foarte mult să ajungă în elita tenisului mondial, făcând eforturi susținute pentru a-și îndeplini visul. La un moment dat, Simona a recurs chiar la un gest extrem. Și-a tăiat sânii pentru a putea progresa.

”Așa cum am spus îi era greu să progreseze. De aceea, am avut o discuție pe această temă, cu ea, cu părinții și, într-un final, a luat hotarârea să se ajungă la măsuri radicale. În zece zile, Simona a decis să își facă intervenția la bust, la o clinică din Germania. Fireste, a fost o hotarâre extrem de grea, de riscantă, dar, în timp, s-a dovedit a fi perfectă. Halep este, acum, cea mai bună din lume”, a spus antrenorul Firicel Tomai la Digi Sport.

Simona Halep a lucrat cu antrenorul Firicel Tomai în perioada 2009 – 2013, atunci când încă nu era cunoscută la nivel mondial.

Simona Halep are un tic pe care unii nu l-au observat

Puțini sunt aceia care au observat că Simona Halep scoate limba atât în momentele dificile, tensionate, cât și în cele de bucurie, extaz. Obiceiul tenismenei, devenit deja tic, a fost explicat pe larg de un psiholog, care a subliniat că manifestarea ei i se trage din copilărie.

“Persoanele familiarizate cu zona de dezvoltare personală, psihologie, cu siguranță au auzit de noțiunea de copil interior, și aproape că a devenit clișeu să tot spui ori să ți se spună să ai grijă de copilul tău interior. Numai că… nu există un singur copil interior, ci o întreagă gașcă! Avem copilul vulnerabil, cel care se simte trist, dezamăgit, abandonat, lipsit de afecțiune și care are nevoie de iubire, de atenție, să se simtă important. Când nevoile lui nu sunt îndeplinite, se creează o răscoală și poate apărea copilul furios care cere iubire într-un mod puțin mai abrupt, ori copilul indisciplinat sau copilul impulsiv care nu are răbdare, are toleranță scăzută la frustrare, vrea să i se îndeplinească dorința pe loc. Dar există și copilul fericit care este vesel, jucăuș, spontan, trăiește plăcerea, bucuria, își exprimă sentimentele. Cum se manifestă acest copil fericit? În multiple feluri. Oricui i s-a întâmplat să țopăie de fericire, să țipe, să aplaude, să ridice brațele în aer, să facă un dans caraghios ori să scoată limba. Doar așa procedează copiii, nu?”, a explicat psihoterapeutul Cătălina Cristescu, relatează VIVA!

Citește și: Simona Halep are un frate care a avut și el o carieră în tenis. Uite cum arată Nicolae Halep și ce familie frumoasă are