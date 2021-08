Scandal ”monstru” în Capitală! Diana Gureșoaie a vrut să-l taie pe Alex Bodi cu un pahar spart!

Scandal uriaș într-un restaurant din Capitală, unde actorii principali au fost nume cunoscute din lumea mondenă. Un conflict, aparent minor, între Oana Marica și Sarita, a dus la mega-scandalul oprit abia de intervenția bodyguarzilor. Bianca Drăgușanu, Alex Bodi și Diana Gureșoaie s-au aflat printre vedetele implicate. S-a lăsat chiar cu sânge, iar CANCAN.RO are detaliile, pe care vi le prezintă, în exclusivitate.

Greu e cu vedetele din România, care au prea multe de împărțit. În afară de bărbații milionari, își joacă, penibil, de cele mai multe ori, cartea orgoliului. Așa avea să se întâmple într-o seară de miercuri, la un restaurant cunoscut din Herăstrău. Două grupuri, ieșite la cină și la câteva vorbe, se încăierau. Un scandal în care privirile răutăcioase aveau să-și joace, și ele, rolul. Dar și mesele apropiate pe care le-au ocupat, ghinion curat!, cele două tabere. (CITEȘTE ȘI: ”TERMOPANE” ȘI-A AMEȚIT IUBITA CU O RAFALĂ DE SĂRUTURI PĂTIMAȘE!)

Scandal uriaș în restaurant, cu două tabere de vedete

Oana Marica și Alex Bodi și-au făcut apariția în restaurant, eleganți și ca doi veritabili îndrăgostiți. Plănuiseră ceva romantic, doar că, la masa vecină, un alt grup! Bianca Drăgușanu, fosta iubită a ”Musculosului”, alături de Sarita, cunoscută drept Turbo Prințesica, și partenerul ei de viață, ”Termopane”, Diana Gureșoaie, Patrick Borcea, fiul fostului acționar dinamovist, Cristi Borcea, și iubita lui. Tensiunea s-a instalat între cele două grupuri în scurt timp, iar privirile încruntate li s-au intersectat.

Totul plecase, însă, de la un conflict mocnit între Oana Marica și Sarita. Iar faptul că Bianca Drăgușanu se afla și ea la masă, cunoscut fiind trecutul deloc liniștit alături de Bodi, a făcut ca tensiunea să escaladeze rapid. Poate și din acest motiv, Bianca avea să se retragă din restaurant în jurul orei 23:00. Și nu mult a durat până când taberele au ”erupt”.

Diana Gureșoaie a spart paharul și a vrut să-l taie pe Alex Bodi!

Diana Gureșoaie a fost aceea care a făcut pasul spre război. S-a ridicat de la masă, a luat un pahar, l-a spart și s-a îndreptat către Alex Bodi și Oana Marica. Cu fitilul aprins de câteva păhărele date peste cap, Diana le-a cerut socoteală pentru faptul că se uită la masa ei insitent. A început să țipe, să facă mega-scandal și l-a amenințat pe ”Musulos” că-l taie. Avea să se lovească singură cu paharul spart și să-și provoace o rană din care a țâșnit sângele. (NU RATA: ALEX BODI, CEL MAI MARE REGRET AL BIANCĂI DRĂGUȘANU! DETALII NEȘTIUTE DIN MARIAJUL CELOR DOI: ”A FOST CEVA FOARTE RĂU”)

Alex Bodi i-a băgat Dianei Gureșoaie mâna în gât, iar conflictul se putea termina urât dacă nu interveneau Patrick Borcea și, imediat, bodyguarzii. Grupul Dianei Gureșoaie avea să se ridice de la masă, să achite nota de plată și să părăsească restaurantul. Petrecerea ar fi continuat, acasă la unul dintre ei, în zona de nord a Capitalei, până pe la ora 11.

Contactat de reporterii CANCAN.RO, Alex Bodi a declarat: ”A fost altă altercație acolo, că nu știu ce comportament avea domnișoara respectivă, dar…A fost o discuție înainte, ea s-a certat cu altcineva, ei fiind aproape de masa mea. Ea a început să-mi facă niște discuții și i-am zis să plece de la masă, că nu ne cunoaștem și nu are rost să vadă lumea că se gesticulează și e loc de alte interpretări. După aia a intervenit cineva de la masa lor, s-a luat cu ea, s-au băgat niște băieți care erau cu ea la masă. S-au împins, au dat jos de pe mese pahare, una, alta. S-au oprit cât de cât, când au intervenit bodyguarzii, a fost liniște.

Apoi, timp de 20 de secunde, fata asta a început să spargă pahare pe acolo, să amenințe, să înjure… A crezut că atrage atenția. Și zice apoi că aș fi bătut-o sau s-a bătut ea cu mine. De când leul se bate cu pechinezii? E adevărat, ea striga pe acolo, că vă tai, că nu știu ce, vă sparg… Mă amuza, îți dai seama, ce să zic? Era penibilă. Ea zice pe stradă că i-am dat un pumn de a leșinat! Pe o parte mă amuză, pe de alta, nu e ok! Că mi-e numele implicat într-un alt scandal. Dar, râdem, glumim, fata are probleme serioase rău. Făcea gesturi obscene fetelor de la masă, de lângă… N-a băgat-o nimeni în seamă. Patronul a dat-o afară, i-a dat interdicție acolo”, a dezvăluit Bodi, în exclusivitate.

Diana Gureșoaie nu a putut fi contactată pentru a comenta scandalul.

