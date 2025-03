Diana Șoșoacă vrea la Moscova: „Am solicitat demersuri pentru a uni Moldova cu România”. Dezvăluiri inedite la Dan Diaconescu în Direct

Invitată în cea mai recentă ediție a emisiunii Dan Diaconescu Direct, Diana Iovanovici Șoșoacă a vorbit despre necesitatea unirii României cu Republica Moldova, menționând că partidul său a început demersuri concrete în această direcție. Mai mult, șefa SOS a lansat acuzații grave la adresa unor magistrați din România. Iată ce a spus!

Deși Biroul Electoral Central (BEC) a respins candidatura Dianei Iovanovici Șoșoacă la alegerile prezidențiale, șefa SOS nu se oprește aici și își continuă demersurile alături de partidul său în încercarea de a uni Republica Moldova cu România.

CITEȘTE ȘI: Șefa SOS, declarații surprinzătoare: „Din 2020, singurul președinte al României e Diana Șoșoacă!” Declarații inedite la Dan Diaconescu în Direct

Diana Șoșoacă a abordat mai multe teme importante, printre care necesitatea unirii României cu Republica Moldova, un subiect pe care îl susține activ și pentru care a făcut demersuri. Șefa SOS a subliniat că a întins o mână de colaborare maghiarilor din România, promovând unitatea națională. De asemenea, aceasta a lansat acuzații grave la adresa unor magistrați din țara noastră. Europarlamentara a afirmat că există dovezi privind comportamente necorespunzătoare în rândul acestora.

Diana Șoșoacă a discutat și despre pozițiile geopolitice ale României, afirmând că țara noastră se află sub influența a trei mari puteri: Bruxelles, SUA și Federația Rusă. De asemenea, Șoșoacă a susținut că România ar putea ajunge într-o sferă de influență rusă. În final, șefa SOS a subliniat importanța luptei sale politice și a transmis un mesaj de unitate națională.

Diana Șoșoacă: Și m-am luat de sistemul juridic din România. Și vreau să vă mai spun ceva. Atunci am acuzat pe mulți magistrați că sunt swingeri și se adună în case conspirative în care își trimit de la unii la alții nevestele și iubitele, întrețin relații intime în grup și se consumă substanțe interzise în grup.

Dan Diaconescu: Asta e foarte gravă acuzație. Trebuie să aveți dovezi pentru așa ceva.

Diana Șoșoacă: Bineînțeles că sunt dovezi. Exact ca dovezile lor din motivarea BEC. Ca și din motivarea CCR. Exact așa sunt și dovezile mele. Și vreau să îi rog pe judecătorii și pe avocații de la BEC să își devoaleze ei care sunt swingerii și consumatorii de acolo ca să nu o fac eu. Deci, nu, nu, nu, nu, este lupta mea și ar trebui să aveți și dvs. lupta dumneavoastră, pentru că eu m-am săturat…

Dan Diaconescu: Dar ei au ștampila în mână, au hotărârile…

Diana Șoșoacă: Nu mă interesează, lasă că și noi avem ștampila în mână. Sistemul ăsta este unul care astăzi și-a semnat dispariția. Este pe ducă. Uitați-vă cum a reacționat administrația Trump. Uimitor e că a reacționat și administrația Putin. Și vreau să mai spun ceva. Eu pot acum să spun, pentru că echipa mea mi-a zis, „nu spune să nu te interzică”, mă rog, nu mă interesează dacă mă interzice sau nu, pe mine nu mă interzice poporul român. Așa că, eu am rămas și sunt președintele României din 2020 încoace. Am reprezentat cu onoare, demnitate și verticalitate România în toată politica externă. De fapt, sunt singurul om politic care a făcut politică externă și cu plăcere ajung peste o lună în Mar-a-Lago și cu plăcere voi ajunge și la Moscova, unde sunt invitată și am acceptat invitația. Doi la mână ieri, am avut o emisiune în prime-time la cea mai importantă televiziune din Rusia, Russia Today. Cea care mi-a luat un interviu în direct, timp de 30 de minute, în limba engleză. O să vă punem la dispoziție această filmare, dacă vreți să o dați. A apărut și pe internet cu subtitrare în limba rusă, astfel încât, hai să ne jucăm și noi cu ei și cu nervii lor, pentru că în acest moment este exact ceea ce v-am spus eu, domnul Diaconescu. Sunt trei mari puteri care se luptă pe România. E vorba de Bruxelles, e vorba de Statele Unite ale Americii și Federația Rusă. În condițiile în care America a spus că se retrage din România, se demonstrează foarte clar ceea ce v-am spus, că s-a hotărât ca România să cadă în sfera de influență rusească. Am și fost anunțată că vom avea foarte curând graniță cu Rusia. Drept pentru care eu ieri, în direct, i-am cerut administrației Putin să ne ajute să ne recuperăm teritoriile din Ucraina. Dacă cineva crede că eu mă opresc și pe mine, mă opresc niște consumatori și niște swingeri care nu mai știu drept și care răspund doar la ordine nenorocite, se înșală amarnic.

Lupta de-abia a început. Și vreau să vă mai spun ceva. Am avut regionala Ardeal. Au fost peste 1300-1400 de oameni într-o o sală în care nu am mai avut unde să mai bag oameni. În Cluj, aici în inima Ardealului, de ziua maghiarilor de pretutindeni, le spun la mulți ani, și mesajul nostru a fost, haideți să îngropăm securea războiului, haideți să ne unim. Pentru prima dată un partid naționalist întinde mâna maghiarilor. Am avut invitați maghiari, au avut un discurs de unitate națională, ne-am luat în brațe și am mai avut ceva. L-am avut pe domnul profesor de istorie din Republica Moldova, Dragoș Vicol, care a intrat în SOS România, preia organizația din Republica Moldova și a solicitat să demarăm de urgență demersurile pentru unirea Moldovei cu România. Și urmează și o regională în Republica Moldova. Așa că eu nu mă opresc, de ziua în care ei mă interzic pe mine, eu am unit România. Am unit românii cu maghiarii, românii cu moldovenii, românii cu cetățenii moldoveni din Republica, cetățenii moldoveni, așa-ziși moldoveni care, de fapt, sunt români, dar i-au denumit moldoveni. A nu se confunda cu cetățenia, există regiuni cum sunt moldovenii, muntenii, ardelenii și așa mai departe. Pentru că l-am văzut pe unul că i-a făcut cetățeni moldoveni. Nu, sunt cetățeni români, dar din regiunea Moldova. Așa zic moldoveni.