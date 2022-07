Dieta indiană te scapă de kilogramele în plus în doar 4 săptămâni

Persoanele care au luat în greutate și vor să scape de kilogramele în plus, dar fără să își pună în pericol sănătatea, pot să apeleze la dieta indiană. Slăbești în doar 4 săptămâni! Pe ce se bazează această dietă, de fapt?

Dieta indiană este bazată pe alimente sănătoase, poate fi aliatul tău în lupta cu kilogramele în plus. Această dietă durează patru săptămâni și ar trebui sprijinită și de mișcare efectuată regulat, pentru a obține rezultate maxime.

Mai mult, dieta indiană te poate ajuta să începi un nou stil de viață, bazat mai mult pe legume, fructe și semințe. Dacă o urmezi, ai putea reduce consumul de carne. Produsele de origine animală nu ar trebui consumate foarte des, spun specialiștii.

Multe cercetări în domeniul nutriției au examinat modele de alimentație bazate pe vegetale, cu un consum mai mic sau inexistent de carne, concluzionând că pot scădea riscul de boli cardiovasculare, de cancer și de diabet.

Ce este mai exact dieta indiană

Dieta indiană se bazează pe consumul de fructe, legume, cereale, nuci și produse lactate, dar persoanele care o urmează pot să folosească și condimente pentru potențarea gustului, fără calorii în plus. Datorită alimentelor sănătoase recomandate spre consum, dieta indiană nu numai că te ajută să slăbești, însă nici nu îți pune în pericol sănătatea și, în plus, are un efect detoxifiant asupra organismului.

Meniu zilnic și săptămânal dieta indiană

Dieta indiană: săptămâna 1

Pe stomacul gol, la trezire: 1 fruct la alegere + 1 lingură de amestec de semințe (semințe de in, semințe de susan, semințe de dovleac)

Mic dejun: sendviș cu brânză ricotta și frunze de mentă sau omletă din 2 ouă cu 2 felii de pâine integrală sau o turtă din făină de orez cu mărar (practic, o lipie făcută din orez, apă, ulei, sare, mărar) sau 2 turte din grâu (lipie din făină integrală, apă și sare) cu un pahar de suc de fructe

Gustare: 4 nuci și 2 curmale sau 1 fruct la alegere sau apă de cocos

Prânz: 2 turte din făină integrală sau 1 bol mic de orez brun și 1 bol mic de linte fiartă sau omletă sau 1 bol de lapte covăsit cu o tocană de legume

Gustare: 1 fruct la alegere sau 1 bol de germeni de grâu

Cină: 2 turte multicereale cu salată de legume și 1 bol de lapte covăsit sau 1 bol de mei cu 1 bol de tocană de linte și 1 bol de salată

Dieta indiană: săptămâna 2

Pe stomacul gol, la trezire: 10 ml de suc de iarbă de grâu și 5-6 migdale

Mic dejun: 1 bol de salată de fructe cu semințe de in și ovăz sau 1 bol de orez brun cu legume sau 1 bol de orez fiert cu 1 pahar de suc de fructe

Gustare: 1 pahar de shake proteic sau platou de fructe

Prânz: 2 turte multicereale cu 1 bol de tocană de legume sau 1 bol de orez brun cu 1 omletă cu legume

Gustare: 1 fruct la alegere cu 1 ceașcă de ceai verde sau amestec de nuci și semințe

Cină: 1 bol de orez basmati cu ciuperci sau 1 bol de tocană de legume cu 1 bol de salată sau 1 bol de lapte covăsit plus curry vegetarian

Dieta indiană: săptămâna 3

Pe stomacul gol, la trezire: 10 ml de spirulină și 1 fruct la alegere

Mic dejun: 1 bol de legume trase la tigaie sau 2 căni de lapte bătut cu 1 turtă din făină de ovăz sau 1 bol de legume cu semințe și nuci

Gustare: 1 fruct la alegere sau o mână de nuci și alune sau 2 linguri de semințe la alegere

Prânz: 2 turte multicereale cu 1 bol de legume sau 1 bol de orez roșu fiert cu 1 bol de curry vegetarian și 1 cană de lapte covăsit

Gustare: Suc de fructe cu extract de spirulină

Cină: 1 bol de fructe și legume cu 2 lipii din cereale integrale sau 1 bol de orez cu 1 bol de lapte covăsit

Dieta indiană: săptămâna 4

Pe stomacul gol, la trezire: 3-4 nuci și 10 ml de suc de Amla

Mic dejun: 2 turte din făină de orez și linte cu 1 bol de lapte covăsit sau 2 clătite din cereale integrale și legume sau 1 bol de orez cu legume și condimente

Gustare: 1 bol de salată de germeni

Prânz: 1 bol de mei fiert cu condimente și 1 bol de tocană de legume sau 2 turte multicereale cu legume trase la tigaie și ou sau 1 pahar de lapte bătut și curry vegetarian

Gustare: 1 cană de boabe de porumb fiert și 1 cană de cafea sau de ceai verde sau 1 fruct la alegere

Cină: 1 bol de legume și semințe cu o turtă multicereale sau 1 bol de orez brun cu legume și cu ou bătut

Băuturi permise în dieta indiană

Apă plată

Apă minerală

Ceaiuri de plante sau de fructe neîndulcite

Hidratarea este foarte importantă în orice cură de slăbire, așa că e obligatoriu să consumi suficiente lichide pe toată durata perioadei în care urmezi dieta indiană.

De reținut! Pentru a crea deficitul caloric necesar slăbirii nu trebuie numai să respecți regimul alimentar impus, ci e bine să faci și mișcare. Mersul la sală, activitățile precum înotul, dansul sau joggingul sunt forme de mișcare pe care le poți practica în timp ce ții dieta indiană, astfel încât să accelerezi metabolismul și să grăbești procesul de eliminare a kilogramelor în plus, scrie Doc.ro.

Cu toate acestea, cere sfatul unui medic înainte de a urma orice fel de dietă.