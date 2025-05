Din ce sunt făcuți celebrii Chio Chips, de fapt. Detaliul observat de Dragoș Pătraru: „E cumva ridicol!”

Chipsurile se numără printre cele mai iubite alimente de români și sunt consumate foarte des. Totuși, puțini știu din ce sunt făcute, de fapt. Dragoș Pătraru a analizat șase tipuri de snacksuri, printre care și Chio Chips. Prezentatorul de la Starea Sănătății a rămas surprins atunci când a observat un detaliu pe care l-a numit ridicol. Află, în articol, toate detaliile!

Dragoș Pătraru este cunoscut pentru informațiile prețioase pe care le oferă în domeniul sănătății. Jurnalistul are o emisiune în care abordează diferite subiecte controversate. De această dată, el a ales să vorbească despre chpsuri. Prezentatorul a studiat etichetele mai multor produse și le-a transmis urmăritorilor săi un mesaj important.

Dragoș Pătraru a realizat o nouă ediție a emisiunii Starea Sănătății, de această dată, subiectul bazându-se pe ingredientele chipsurilor. Jurnalistul a analizat etichetele șase tipuri de produse, printre care s-a numărat și Chio Chips.

Prezentatorul emisiunii Starea Sănătății a citit ingredientele, după care a observat un detaliu pe care îl consideră ridicol. Mai exact, Dragoș Pătraru a precizat că nu înțelege de ce se oferă informații nutriționale pentru 30 de grame de produs.

„Ingrediente: cartofi, uleiuri vegetale (floarea-soarelui, rapiță în proporții variabile), adică, na, cât scapă oamenii acolo, dacă a schimbat cineva uleiul de la mașină, și sare. Punga are 140 de grame, raportat la cantitate, avem 45 de grame de grăsimi, 65,8 grame de glucide, 9,5 grame de proteină, 1,8 grame de sare. Pe partea din față, aici jos, micuț așa, există un chenar cu informații nutriționale per 100 de grame și per 30 de grame. Dar e cumva ridicol pentru că nu știu cine cumpără o pungă de chipsuri ca să mănânce din ea de 5 ori și astfel să se respecte indicația”, a explicat Dragoș Pătraru.