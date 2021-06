După Anglia – România 1-0, Florin Prunea îl atacă pe Mirel Rădoi: „Seamănă cu Domnul Goe!”

Unul dintre cei mai mari contestatari ai lui Mirel Rădoi, Florin Prunea, nu se dezminte și îl atacă pe selectioner imediat după insuccesul cu Anglia, scor 0-1, al patrulea la rând pentru „tricolori”!



România a avut o evoluție curajoasă la Middlesbrough, dar a sfârșit învinsă de Anglia, scor 0-1. Singurul gol al partidei amicale de pe „Riverside” a fost reușit de Marcus Rashford în minutul 68, după un penalty provocat de Tiberiu Căpușă. Mai mult, Jordan Henderson a irosit și el o lovitură de pedeapsă în minutul 78. Ca după înfrângerea cu Georgia (1-2), fostul internațional Florin Prunea îl critică vehement pe Mirel Rădoi, selecționerul României. Prunea a avut un discurs monument în direct la Telekom Sport și îl aseamănă pe Rădoi cu celebrul personaj al lui Ion Luca Caragiale, „Domnul Goe”.

Mirel Rădoi seamănă cu Domnul Goe, susține Florin Prunea!

„Am văzut conferinţa de presă a lui Mirel și cred că în momentul de faţă, echipa naţională nu are antrenor! Eu eram sigur că l-a schimbat pe Sorescu, pentru o accidentare. Dar să zică că l-a schimbat pentru că este foarte obosit… Mie nu mi-a lăsat impresia că a fost obosit. De ce îl schimbi? Comparația între Iordănescu, Piţurcă şi el este, în primul rând, o lipsă de respect faţă de foștii lui antrenori. Rădoi îmi lasă din ce în ce mai mult impresia că seamănă cu Domnul Goe! E picătură din Burleanu! Ştiţi ce mult seamănă băieţii ăştia doi? Înainte era tot un zâmbet, iar acum nu îi mai convine nimic.

Ceartă presă, îi ceartă pe Iordănescu şi pe Piţurcă, ceartă jucătorii și foştii jucători care îi mai atrag aşa atenţia. Eu cred că în momentul de faţă, România nu are antrenor. Dacă aş fi preşedinte, până în septembrie l-aş da afară. Echipa naţională are timp până în septembrie să îşi pună la punct toate aspectele. Băiatul ăsta e depăşit de situaţie! Nu este un selecţioner care să îţi dea încredere. Băiatul ăsta nu are soluțîi! Când nu ai soluțîi este grav. Dacă îl schimbă, să plece împreună cu Stoichiţă! L-ai schimbat pe Contra, îl schimbi şi pe Rădoi, dar voi de la FRF şi Mihai Stoichiţă când plecați, fraților?! De ce nu îl vor pe Piţurcă?! De ce nu îl vor pe Lucescu?

Mi-a dovedit încă o dată că nu are ce căuta la echipa naţională! Este rupt de realitate. Seamănă cu Domnul Goe! Se vede clar că echipa națională nu mai are antrenor. De ce nu a recunoscut că a greșit? Sunt antrenori români liberi care pot să fie angajați, dar nu se va întâmpla asta. Peste un an sunt din nou alegeri la FRF. Acolo e cancer”, a declarat Prunea pentru Telekom Sport.