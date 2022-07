Ea e cea mai frumoasă lunetistă din armata lui Zelenski! Oleksandra are doar 23 de ani și seamănă izbitor cu Angelina Jolie

Oleksandra Samsonova are doar 23 de ani și face parte din cadrul Forțelor Armate ucrainene. Lunetista luptă de partea Ucrainei și, încă de la începutul războiului, a fost supranumită „Lara Croft”, având în vedere trăsăturile asemănătoare cu ale Angelinei Jolie.

Oleksandra Samsonova luptă de partea Ucrainei, încă de la începutul războiului. Tânăra are vârsta de 23 de ani și acționează pe poziția de lunetistă în cadrul Forțelor Armate ucrainene. Mai mult decât atât, este supranumită și „Lara Croft” a armatei ucrainene, având în vedere faptul că trăsăturile sale sunt asemănătoare cu cele ale actriței Angelina Jolie.

În cadrul unui interviu, Oleksandra a mărturisit faptul că a fost pregătită încă din prima zi să facă parte din armata ucraineană. Încă din prima zi în care forțele ruse au îndreptat armele împotriva Ucrainei, tânăra de doar 23 de ani era convinsă de faptul că dorește să ia parte la luptă. Primul lucru pe care l-a făcut în data de 24 februarie a fost să își scoată banii de pe card. Apoi, și-a dus animalele de companie în siguranță.

Oleksandra, lunetista supranumită „Lara Croft” a armatei ucrainene: ”Nu trebuia să mă hotărăsc să merg în război, nu aveam de ales”

Având, deja, un stagiu militar la activ, tânăra era pregătită să înfrunte greutățile de pe câmpul de luptă.

„Nu am avut o dimineață. În noaptea aceea nu am dormit. Auzind prima explozie, am înțeles imediat ce se întâmplă. Nu am fost surprinsă, pentru că eram pregătită pentru asta. Am așteptat până la 8 dimineața, am ieșit afară să scot nişte bani, apoi m-am întors acasă și am început să mă gândesc ce să fac cu animalele mele, pentru că voiam să mă alătur colegilor. Pe 28 februarie eram deja în unitate.

Nu trebuia să mă hotărăsc să merg în război, nu aveam de ales. Am studiat mult timp și, oricât de cinic ar suna, așteptam asta. Cu cât începem mai devreme, cu atât terminăm mai repede. Am avut noroc cu ultima unitate, din prima zi am fost tratată bine acolo. Dar până pe 24 februarie am lucrat cu diferite batalioane în care m-am confruntat cu discriminări de gen. O tratez normal, pentru că înțeleg motivele unor astfel de manifestări. În Ucraina, într-adevăr, există excepții sub forma femeilor militare care își desfășoară munca pe picior de egalitate cu bărbații.

Fie că vreau sau nu, multe lucruri se vor schimba după război. Reacțiile mele, viziunea asupra lumii în general și percepția asupra vieții. Știu sigur că voi începe să apreciez și mai mult fiecare moment alături de prieteni și cei dragi și faptul că sunt în viață”, a spus Oleksandra pentru Elle Ucraina.

Sursă foto: Instagram Oleksandra Samsonova