La câteva ore după ce fanii români au aflat că idolul lor Ed Sheeran va concerta pentru prima dată în România a fost dezvăluit și orașul în care va avea loc spectacolul care se anunță a fi unul de neuitat. Show-ul face parte dintr-un turneu în care Ed Sheeran va bifa mai multe orașe din Europa, printre care se numără: Lyon, Bordeaux, Barcelona, Madrid, Roma, Milano, Praga sau Riga.

Ed Sheeran, concert în România. Unde va avea loc spectacolul impresionant

La 27 de ani, cântăreţul britanic Ed Sheeran, considerat revelația muzicii pop a ultimei decade, va susține un concert pe Arena Națională din București pe 3 iulie 2019. Anunțul a fost postat pe pagina oficială a artistului. Înainte să ajungă în capitala României, starul va face show în Klagenfurt, Austria, unde va urca pe o scenă pe 28 iunie.

Fanii din România trebuie să știe că biletele pentru spectacolul lui Ed Sheeran din București se vor pune în vânzare joi, 27 septembrie, la 12:00, ora României.

Vă reamintim că, în primăvara acestui an, cântăreţul britanic Ed Sheeran a câştigat marele premiu al galei Billboard Music Awards. Ed Sheeran a primit patru trofee – la categoriile “Top Artist”, unde i-a învins pe Drake, Kendrick Lamar, Bruno Mars şi Taylor Swift, “Top Male Artist”, “Top Hot 100 Artist”, “Top Songs Sales Artist” şi “Top Radio Songs Artist”.

Ed Sheeran – biografie

Ed Sheeran, pe numele din buletin Edward Christopher Sheeran, s-a născut pe 17 februarie 1991 în Halifax, Anglia. El este artist, compozitor, producător, actor și a a atras atenția publicului în 2011, odată cu lansarea albumului de debut “+”. Materialul a urcat pe prima poziția în topul albumelor din UK și Australia, incluzând single-ul “The A Team”. Această piesă i-a adus tânărului artist un Ivor Novello Award pentru Best Song Musically and Lyrically, dar și prima sa nominalizare la Grammy, în categoria “Piesa Anului”.

Ascensiunea lui Ed Sheeran în muzică a continuat și în anii următori, în 2014 devenind una dintre revelațiile industriei muzicale. La doar 24 de ani atunci, artistul britanic ajungea la performanța de a susține concerte sold-out pe Stadionul Wembley din Londra, a cărui capacitate ajunge la 80.000 de spectatori. De asemenea, cel de-al doilea album din cariera sa, “X”, a devenit cel mai ascultat album de pe Spotify din 2014, atingând recordul de 430 de milioane de stream-uri. Până la 27 de ani, el a lansat trei albume de studio, 14 EP-uri şi 24 de single-uri solo şi 11 în colaborare cu alţi artişti, dar şi peste 25 de videoclipuri muzicale.

Cântăreţul englez şi-a lansat cel de-al treilea album din carieră, “÷ (Divide)” pe 3 martie 2017. Ed Sheeran a devenit primul artist din istorie care a ocupat primele două locuri în topul single-urilor din Marea Britanie cu două piese noi, “Shape of You” şi “Castle On The Hill”, “Galway Girl”și “Perfect”, dar şi cel mai ascultat cântăreţ pe Spotify.