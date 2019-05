Ei sunt câștigătorii Exatlon 2019! Premiul cel mare a fost împărțit între o fată și un băiat

După ce audiențele nu au fost pe măsura așteptărilor, cel de-al treilea sezon al competiției Exatlon a venit cu schimbări majore. Așa că premiul de 100.000 de euro a fost împărțit între doi concurenți finaliști!

S-a ajuns in semifinalele “Exatlon România 2019”, iar după cinci luni de competiție în Republica Dominicană, s-au aflat câștigătorii actualei ediții.

Surse din anturajul concurenților au dezvăluit pentru click.ro că cei doi câștigători ai trofeelor, în valoare de 50.000 de euro fiecare, ar fi Ion Surdu-luptător MMA (23 de ani) și Andreea Arsine-atletă (30 de ani), ambii din echipa “Faimoșilor”.

Marele perdant al actualei ediții este Costin Gheorghe, fratele cunoscutei soliste de muzica machedonească Elena Gheorghe.

După cinci luni petrecute la “Exatlon”, departe de cei dragi, fostul forbalist Costin Gheorghe (30 de ani) a părăsit competiția cu lacrimi în ochi. ”Eu cinci luni de zile nu am mai știut că am părinți. Nu știu ce a făcut fetița mea, Ema. Sper că e bine. Am avut de multe ori sentimentul că i-am pierdut. Mi-e dor și de surorile mele”, a declarat Costin, în momentul în care a părăsit concursul, chiar înainte de semifinale