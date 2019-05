Elena Lasconi, mărturii sfâșietoare despre primul mariaj: “Aș fi divorțat a doua zi sau nu m-aș fi căsătorit deloc”

Elena Lasconi… a realizat cele mai populare reportaje sociale de la Pro TV, a fost corespondent de război în Afganistan și a câștigat MasterChef 2013. Puțini sunt aceia care știu că talentata jurnalistă are o poveste de viață presărată cu greutăți. Ea s-a căsătorit la 18 ani, însă mariajul s-a sfârșit repede, chiar dacă, între timp, se născuse fiica sa, Oana. După ce a devenit o femeie divorțată, vedeta de la Pro TV și-a crescut prințesa singură și, după numeroase rugăciuni, l-a întâlnit pe Cătălin, bărbatul alături de care trăiește o frumoasă poveste de iubire.

Elena Lasconi, mărturii sfâșietoare despre primul mariaj

“Pe mine m-a influențat foarte mult bunica. Am stat pe lângă fusta ei, cum s-ar zice, și am preluat de la ea multe principii și idei. Era credincioasă, o femeie de casă, așa încât am ajuns și eu să mă vizualizez cu trei copii care mă țin de șorț, cu casa plină de nepoți la sărbători, cu bucătăria mirosind a prăjituri. Ei bine, imaginează-ți cum a fost pentru mine să divorțez. Sigur, a fost alegerea mea, dar am simțit că nu ne potriveam de la început.

Eu eram o copilă de 18 ani, care a plecat la cununie spovedită și împărtășită, foarte curată spiritual. După doi ani s-a născut Oana, după alți doi ne-am despărțit fiindcă tot timpul ăsta am simțit că relația nu era ce ne trebuia. Cu mintea de acum, aș fi divorțat a doua zi sau nu m-aș fi căsătorit deloc. Pentru că de foarte multe ori, când veneau prieteni la noi în casă, chiar dacă era evident că eu știam mai multe, că aveam păreri mai pertinente, simțeam că el e… inginer și eu… nu. Știi? Eu nu am pus niciodată etichete oamenilor pentru câtă școală au”, a declarat Elena Lasconi pentru life.ro.

Carismatica jurnalistă s-a mutat în București după mineriada din 1999. Ea nu a venit singură, ci împreună cu fiica sa, care era pe atunci în clasa a V-a. “După ce am divorțat însă a fost și mai greu. De ce? Pentru că eu sunt o femeie de casă. Și eram cumva sigură că următorul va fi bărbatul meu pentru toată viața. Nu a fost. Și nici următorii. Așa că am început să muncesc foarte mult, m-am angajat la Pro TV, făceam reportaje din Valea Jiului și plecam în deplasare la 3 dimineața, să prind schimbul minerilor. Sigur că a fost greu. Dar îmi plăcea și am ales intenționat domeniul cel mai greu, Valea Jiului, un subiect complet neexploatat de vreun reporter până atunci”, a mai povestit Elena Lasconi, potrivit sursei citată mai sus. În prezent, Oana locuiește în Paris și se numără printre cei mai buni gamer-i ai Europei.

Elena Lasconi, o femeie împlinită alături de Cătălin, al doilea soț

“(…) ajungem la momentul British Council. Pe străduța pe care parcam când mergeam la cursuri se afla o biserică. Am intrat acolo și m-am rugat: «Doamne, dacă tu vrei să am un bărbat și e pe drumul tău, scoate-mi-l în cale. Dacă nu, nu». Și a apărut Cătălin. (râde) A vrut bunul Dumnezeu și ne-am lipit. Îmi pare rău că nu am mai făcut un copil. Am însă o cățelușă, o maidaneză, de 6 ani, pe care am luat-o de pe maidan când Oana ne-a anunțat că vrea să se mute singură. O cheamă Hermes, Hermesina, Bibi, Bibi-Mama, Iubi, toate la un loc. Sunt în cap după ea, zici că e copilul meu”, a mai mărturisit vedeta de la Pro TV.

Întrebată dacă a reușit să descopere și, cel mai important, să înțeleagă care este rolul său pe-aici, prin lume, Elena Lasconi a răspuns: “Da și are legătura cu iubirea. Ea e cheia. Dacă întrebi pe oricine din Pro TV o să afli că vorba mea pe aici este «love (n.r.: iubirea)», așa cum se aude, deși știu prea-bine cum se spune. Dar așa îmi place să zic. Nu este un automatism, chiar cred că despre asta este viața, despre iubire. Noi suntem o bucățică de Dumnezeu aici pe Pământ. Dumnezeu nu este un moșneag, cu o carte mare, care ne așteaptă în ceruri. Noi, cu toții, avem un mic Dumnezeu în noi, dar trebuie doar să îl descoperim”, conform life.ro.