Ema Uta şi Andrei Barbu s-au despărţit! Vacanţa de zeci de mii de euro n-a avut un final fericit! Bad boy-ul s-a afişat deja cu noua cucerire

De: Beatrice Dumitru 03/10/2025 | 23:40
Probleme în paradisul Emei Uta! După vacanţele de zeci de mii de euro de prin Arabia Saudită alături de Andrei Barbu, se pare că bărbatul i-a spus „adio” şi şi-a tras deja iubită nouă! Şi ce mai iubită! CANCAN.RO are primele poze cu fostul make-up artistei şi noua sa cucerire pe care a scos-o la un restaurant din Capitală, dovadă că nu se ascund deloc! Ba mai mult, bogătaşul a făcut un gest cât un MILIARD de cuvinte, care ne-a ridicat muulte semne de întrebare!

După despărţirea cu scandal de Alex Bodi, care a făcut-o cu ouă şi cu oţet în mediul online, Ema Uta a ieşit ba cu Valentin Burada, patronul unei celebre clinici estetice, ba cu Andrei Barbu. Până la urmă, l-a ales pe cel din urmă şi s-au combinat oficial!

Recent, Ema ne-a făcut iar invidioşi cu vacanţele sale recente din Arabia Saudită, acolo unde l-a sărbătorit pe Andrei, la unul dintre cele mai scumpe resort-uri din lume. Însă, ştiţi cum e, afară-i vopsit gardul şi înautru-i leopardul! Deşi au fost cazaţi într-un hotel care pare desprins din altă lume şi unde o cameră poate sări de zeci de mii de euro pe noapte, relaţia vedetei şi bogătaşul nu ar fi deloc ceea ce pare în online.

Ema Uta, prima postare cu Andrei Barbu! (SURSA: INSTAGRAM.COM)

De ce spunem asta? Ei bine, după ce Ema a postat prima poză cu iubitul său cu ocazia zilei lui de naştere şi au plecat împreună în mai multe destinaţii mirobolante, cei doi şi-au spus „adio”. Nu ştim ce s-o fi întâmplat prin vacanţe, căci pozele păreau incredibile, iar vibe-ul minunat, însă un lucru e cert: odată întorşi acasă, porumbeii au luat-o pe căi diferite. Dovadă că aerul de peste hotare nu le-a priit deloc, cei doi şi-au dat şi unfollow!

Ema i-a dat UNFOLLOW, el s-a afişat cu actuala! (sursa: INSTAGRAM.COM)

Andrei Barbu, gest uluitor faţă de actuala, după separarea de Ema

Nu doar că poza cu ei doi a dispărut subit şi şi-au dat unfollow, însă, colac peste pupăză, Andrei Barbu are şi o nouă iubită! Rapid se mai mişcă bărbaţii din ziua de astăzi, domnule! Nici nu şi-a despachetat bine bagajele din vacanţa cu Ema, că deja şi-a tras pe dreapta o bruneţică sexy!

CANCAN.RO are primele imagini cu fostul Emei Uta şi actuala sa cucerire. Semn că bogătaşul nu mai vrea să audă de vreo împăcare cu make-up artista, deja se afişează cu bruneta şi a scos-o la masă la restauranul lui Dani Oţil din Bucureşti. Bomba abia acum vine, însă!

Nu doar că şi-a luat mână de pe Ema Uta după atâtea împăcări şi separări şi s-a afişat deja cu actuala, însă, spun sursele, Andrei Barbu a făcut şi un gest care ne-a ridicat muuuulte semne de întrebare. Când credea că nimeni nu îl vede, afaceristul i-a pus mâna pe burtică brunetei şi a început să o mângâie cu atenţie, susţin cei prezenţi în locaţia cu pricina. Nu vrem să tragem concluzii! Până la urmă, poate băiatul de oraş este doar un suflet sensibil şi grijuliu care voia să se asigure că iubitei i s-a aşezat bine mâncarea după masă…

Adio, Ema Uta! Andrei Barbu şi-a tras iubită nou-nouţă!

NU RATA: Alex Bodi a păruit-o pe Ema Uta, Andrei Barbu l-a luat la rost! A vrut să-l tăvălească, dar… Mega-scandal în cel mai mediatizat triunghi amoros din showbiz

VEZI ȘI: Ema Uta, surprinsă cu alt bărbat după despărțirea de Alex Bodi. Și Andrei Barbu e istorie! 

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

