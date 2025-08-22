Emily Burghelea, replică acidă pentru cei care îi critică stilul vestimentar în timpul sarcinii: „Mergi direct nud”

Emily Burghelea se pregătește să devină mamă pentru a treia oară și se bucură din plin de perioada sarcinii. Chiar dacă a ajuns în ultimul trimestru, vedeta nu renunță la stilul vestimentar care o reprezintă și continuă să poarte ținute sexy, așa cum o făcea și înainte de a rămâne însărcinată, însă o parte dintre urmăritoarele sale au avut replici acide la adresa ei.

Recent, ea a ieșit la o plimbare în parc cu burtica la vedere și a imortalizat momentul, postând imaginile pe rețelele de socializare. Fotografiile au stârnit reacții împărțite în rândul urmăritorilor. În timp ce unii i-au apreciat naturalețea și încrederea în sine, alții au criticat-o dur, considerând că ținuta este prea îndrăzneață pentru o femeie însărcinată și că ar fi fost mai potrivită o vestimentație mai decentă.

„Urât….ce ar fi dacă ar merge toate gravidele așa pe stradă?”, „la-ți ceva mai lung nu îți stă așa de bine! Sarcină ușoară!”, Nu înțeleg dc ce țineți morțiș să vă arătați burta? Care e efectul? Au mai fost femei însărcinate și sunt femei însărcinate! Care e scopul ? Ce rost mai au hainele, mergi direct nud”, au fost o parte dintre comentariile lăsate de urmăritoarele sale.

Cum a răspuns Emily Burghelea

Emily Burghelea Vedeta nu a lăsat criticile fără răspuns și a venit cu o replică ironică. Influencerița a precizat că a rămas cu același stil pe care îl avea înainte de a rămâne însărcinată. Într-un ton amuzant, spus că își va achiziționa tricouri mai mari pe care să le poarte pentru a le mulțumi pe aceste femei.

„Îmi cer scuze că îmi permit să port hainele pe care le purtam și înainte să rămân însărcinată! O să îmi achiziționez o duzină de tricouri xxl să ascund bine burtica sa fie doamnele împăcate…”, a fost răspunsul lui Emily Burghelea.

Mesajul influenceriței pentru bebelușul ei

Emily Burghelea și-a exprimat nerăbdarea de a-și strânge copilul în brațe. Influencerița a mărturisit că timpul a trecut foarte repede, iar familia așteaptă cu entuziasm venirea pe lume a bebelușului. Ea a povestit că cei mici sunt la fel de nerăbdători să-și cunoască frățiorul sau surioara, iar gândul la prima lor întâlnire îi aduce emoții puternice și bucuria unor momente de neuitat.