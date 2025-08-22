Emily Burghelea, replică acidă pentru cei care îi critică stilul vestimentar în timpul sarcinii: „Mergi direct nud”

Emily Burghelea se pregătește să devină mamă pentru a treia oară și se bucură din plin de perioada sarcinii. Chiar dacă a ajuns în ultimul trimestru, vedeta nu renunță la stilul vestimentar care o reprezintă și continuă să poarte ținute sexy, așa cum o făcea și înainte de a rămâne însărcinată, însă o parte dintre urmăritoarele sale au avut replici acide la adresa ei.
Recent, ea a ieșit la o plimbare în parc cu burtica la vedere și a imortalizat momentul, postând imaginile pe rețelele de socializare. Fotografiile au stârnit reacții împărțite în rândul urmăritorilor. În timp ce unii i-au apreciat naturalețea și încrederea în sine, alții au criticat-o dur, considerând că ținuta este prea îndrăzneață pentru o femeie însărcinată și că ar fi fost mai potrivită o vestimentație mai decentă.
„Urât….ce ar fi dacă ar merge toate gravidele așa pe stradă?”, „la-ți ceva mai lung nu îți stă așa de bine! Sarcină ușoară!”, Nu înțeleg dc ce țineți morțiș să vă arătați burta? Care e efectul? Au mai fost femei însărcinate și sunt femei însărcinate! Care e scopul ? Ce rost mai au hainele, mergi direct nud”, au fost o parte dintre comentariile lăsate de urmăritoarele sale.
Emily Burghelea Vedeta nu a lăsat criticile fără răspuns și a venit cu o replică ironică. Influencerița a precizat că a rămas cu același stil pe care îl avea înainte de a rămâne însărcinată. Într-un ton amuzant, spus că își va achiziționa tricouri mai mari pe care să le poarte pentru a le mulțumi pe aceste femei.
„Îmi cer scuze că îmi permit să port hainele pe care le purtam și înainte să rămân însărcinată! O să îmi achiziționez o duzină de tricouri xxl să ascund bine burtica sa fie doamnele împăcate…”, a fost răspunsul lui Emily Burghelea.
Emily Burghelea și-a exprimat nerăbdarea de a-și strânge copilul în brațe. Influencerița a mărturisit că timpul a trecut foarte repede, iar familia așteaptă cu entuziasm venirea pe lume a bebelușului. Ea a povestit că cei mici sunt la fel de nerăbdători să-și cunoască frățiorul sau surioara, iar gândul la prima lor întâlnire îi aduce emoții puternice și bucuria unor momente de neuitat.
„Bine ai venit în al treilea trimestru de sarcină! Abia aștept să te îmbrățișez, bebelușule! Timpul zboară! Parcă mai ieri aflam că sunt însărcinată iar azi uite, deja intrăm în trimestrul 3! Abia aștept să înceapă această nouă etapă pentru familia noastră… Copiii abia îl așteaptă pe bebe, cred că o să fie tare frumos…Am emoții doar când mă gândesc cum o să fie prima lor întâlnire…. ne așteaptă momente frumoase! Bebelușule frumos, te așteptăm acasă!”, a scris Emily Burghelea pe rețelele de socializare.