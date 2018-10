Emisiunea UN PONT PE ZI iți aduce seară de seară pariurile câștigătoare: Joi, un nou bilanț formidabil!

După calupul impresionat de pronostiucuri câștigatoare oferite în ediția de marți a emisiunii UN PONT PE ZI, redacția site-ului pariuri1x2.ro a recidivat joi seară. Dintre cele 27 de pariuri propuse de Dan Bâra si Sabin Pîrvan in emisiune, doar 5 nu și-au atins ținta! Bilantul capătă o și mai mare valoare, dacă luam în calcul faptul că mai bine din jumătate din pronosticurile oferite, nu au fost pentru duelurile din Liga Națiunilor, competiție ușor de analizat, pe larg prezentată in presa de peste tot. S-a mizat curajos și inteligent pe meciurile amicale, duelurile din ligile inferioare ale Europei, dar pe confruntări din hochei și baschet.

De asemenea, trebuie evidențiate cotele propuse. Au fost multe variate din care se puteau concepe bilete de pariere, dar și cote foarte mari, pe care se putea paria single. Evidentiem pariul pe gol marcat de Pukki, in Estonia – Finlanda, propunere in cota 3.05, sau pontul 1 și 0-2 goluri, pentru jocul dintre Grecia – Ungaria. Elenii s-au impus cu 1-0, iar noi am mizat cu succes pe o cotatie de 2.82!

Nu in ultimul rand, biletul in cota 2. Pariind pe variante simple si logice, acest mini-combo a adus profit telespectatorilor UN PONT PE ZI si cititorilor de pe pariuri1x2.ro, pentru a patra zi la rand! De pe lista pariurilor ce au ”conlucrat” pentru dublarea mizei noastre, nu putea lipsi pontul 1 solist in partida Romania U21 – Tara Galilor U21. ”Tricolorii” mici s-au impus cu 2-0, calificandu-se, in mproportie de 99%, la Campionatul European de anul viitor.

PRELIMINARII EURO U21

ROMÂNIA U21 – ȚARA GALILOR U21 GAZDELE CÂȘTIGĂ COTA 1.45 (2-0)

PONTURI DIN LIGA NAȚIUNILOR

GRECIA – UNGARIA GAZDELE CÂȘTIGĂ MINIM O REPRIZĂ COTA 1.40 (1-0)

GRECIA – UNGARIA 1X & 0-2 GOLURI COTA 1.72 (1-0)

GRECIA – UNGARIA 1 ȘI 0-2 GOLURI ÎN MECI COTA 2.82 (1-0)

ESTONIA – FINLANDA SUB 2.5 GOLURI COTA 1.42 (0-1)

ESTONIA – FINLANDA PUKKI ÎNSCRIE COTA 3.05 (gol in min 91)

BELARUS – LUXEMBURG OASPEȚII MARCHEAZĂ EXACT UN GOL COTA 2.30 (1-0)

BELGIA – ELVEȚIA 1 COTA 1.45 (2-1)

BELGIA – ELVEȚIA 2-4 GOLURI ÎN MECI COTA 1.50 (2-1)

MOLDOVA – SAN MARINO 2-4 GOLURI ÎN MECI COTA 1.40 (2-0)

AUSTRIA – IRLANDA DE NORD 1X & 0-3 GOLURI COTA 1.40 (1-0)

CROAȚIA – ANGLIA PESTE 8.5 CORNERE COTA 1.52 (6)

CROAȚIA – ANGLIA 2-4 GOLURI ÎN MECI COTA 1.62 (0-0)

COTA 2 A ZILEI

ROMÂNIA U21 – ȚARA GALILOR U21 1 COTA 1.45 (2-0)

BELGIA – ELVEȚIA SUB 4.5 GOLURI ÎN MECI COTA 1.19 (2-1)

GRECIA – UNGARIA 1X COTA 1.16 (1-0)

COTA TOTALĂ: 2.00

ALTE PONTURI DIN FOTBAL

JAPONIA – PANAMA 1 COTA 1.48 (3-0)

COREEA DE SUD – URUGUAY 2-5 GOLURI ÎN MECI COTA 1.41 (2-1)

TRANMERE ROVERS – MACCLESFIELD PAUZĂ SAU FINAL 1 COTA 1.54 (0-0/1-0)

DROGHEDA – FINN HARPS AMBELE MARCHEAZĂ COTA 1.73 (1-1 in min 67)

WAALWIJK – TOP OSS PESTE 2.5 GOLURI COTA 1.60 0-0

DEN BOSCH – DORDRECHT 1 COTA 1.75 (1-0)

HOCHEI

RUSIA – KHL

CSKA MOSCOVA – VLADIVOSTOK SUB 5.5 GOLURI COTA 1.55 (1-1)

DINAMO RIGA – RED STAR KUNLUN OASPEȚII PESTE 1.5 GOLURI COTA 1.45 (1-3)

SKA ST. PETERSBURG – CHEREPOVET GAZDELE PESTE 3.5 GOLURI (OT) COTA 1.50 (2-0)

BASCHET – EUROLIGA

BUDUCNOST – OLIMPIA MILANO SUB 158.5 PUNCTE COTA 1.80 (153)

FENERBAHCE – GRAN CANARIA PESTE 150.5 PUNCTE COTA 1.50 (169)