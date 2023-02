Filmările s-au încheiat, doar că a durat mai bine de doi ani până când s-a reușit și montajul. Este vorba despre ”The Perfect Escape”, regizat de Cristina Jacob, un film care a avut un traseu dificil, din cauza problemelor financiare. Cei care au ”trudit” nu au fost plătiți, dar și-au jucat, în continuare, rolurile pe promisiuni. Unul dintre ei, mașinistul Ionuț Niculcea, a rupt tăcerea. El îi acuză pe șefi că au gestionat prost situația, mai mult, au mințit că s-au băgat patru milioane de euro în film. Și că își așteaptă banii, 2.000 de euro, promiși la scurt timp după încheierea filmărilor care au durat ceva mai mult de o lună. CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Cristina Jacob și-a lansat creația pe 14 februarie: „The Perfect Escape”, o comendie romantică în care patru cupluri izolate în vârf de munte se confruntă cu greșeli, așteptări, ispite și provocări. Și, poate mai mult ca niciodată, se așteaptă încasările! Asta pentru că s-a filmat în condiții financiare vitregi, cu promisiuni, de altfel, acesta a fost și motivul pentru care s-a montat în doi ani de la terminarea filmărilor.

”Nu au avut nici pe departe buget de patru milioane de euro!”

Unul dintre tehnicienii din echipa de producție a dezvăluit, pentru CANCAN.RO, că lucrurile nu ar fi fost deloc în regulă. Acuză că s-au spus și minciuni, referire făcând la bugetul alocat filmului, dar și că el și colegii lui au fost duși cu preșul.

”Am fost un simplu mașinist, un simplu tehnician”, se prezintă Ionuț Niculcea. Apoi, intră în subiect. Adânc! ”Filmul a început cu o deplasare de vreo două săptămâni la munte. Eu am lucrat freelancer, cu un un anume ritm… În primele două săptămâni de filmări au început problemele financiare pentru ei. Ei nu au avut nici pe departe buget de patru milioane de euro, n-au avut nici 400.000. Nu au avut să ne plătească, ne-au întrebat dacă vrem să mai lucrăm în condițiile alea, am zis că lucrăm sub premisa faptului că se vor plăti cele două săptămâni de la munte în câteva zile. Atunci s-au ținut de cuvânt. Apoi, ne-am întors la București, pentru vreo șase săptămâni, iar aici ni s-a spus că am rămas fără bani, că lucrează pentru finanțare cu banca”, spune Ionuț.

Avea, apoi, să dezvăluie cum au decurs discuțiile despre bani. Despre promisiuni, neonorate, din ce spune mașinistul. ”Am mai făcut și noi filme, am mai văzut cum e…Adică nu poți să începi un film dacă nu ești sigur, nu începi cu 300 de oameni, când tu nu ai bani. Când tu aștepți un credit.

Ni s-a spus: `munciți săptămânile astea și, în maximum 30 de zile de când se va termina filmul`, atenție, nu montajul, în niciun caz când începe să se vândă filmul, `vi se va face plata`.

Vă spun că nu a fost discuția asta niciodată să se plătească banii din încasări. Noi nu lucrăm în sistemul ăsta, noi lucrăm așa: s-a terminat programul filmului, câte zile s-au filmat, la sfârșit trebuie să avem toți banii.

Au făcut o ședință în care ne-au explicat că nu au banii, adică ne-am asumat că nu vor fi bani … Atunci m-am enervat și am plecat. Colegii mei au rămas.

Sunt revoltat de tot ce se scrie, cum pozăm noi în oameni de afaceri foarte importanți…”, a continuat Ionuț Niculcea.

”Îmi trimiți mail că de ce sunt supărat?”

Avea să povestească și despre cheltuielile făcute, sume mult prea mari pentru puterea financiară de care dispuneau regizorul și echipa. ”Și cu suma de patru milioane de euro… Nu este nimic adevărat. Și eu visez numai milioane, dar pe noi ce ne-a indus în eroare este că, la începutul filmului, ei și-au cumpărat foarte mult echipament. Au avut niște bani și, probabil, au zis, `lasă că nu mai plătim oamenii, ne cumpărăm noi echipamentul, să scoatem noi niște bani. Și cu oamenii vedem ce facem, un împrumut…`

Echipamentul era necesar, dar foarte scump. Dar echipamentele astea se închiriază. Noi vorbim de camere de 80.000 de euro, de 100.000 de euro…

O cameră completă costă în jur de 200.000 de euro, cu tot cu un set decent de obiective, iar dacă era de închiriat, ar fi fost în jur de 800 de euro pe zi. Iar camera s-ar fi folosit cam 30-40 de zile, cât a durat filmul. Dar e mai bine să-ți iei ceva, să fie al tău cu niște bani de la nu știu ce finanțare. Nu mă interesează, problema e că ni s-a spus că nu mai sunt bani. Păi, stai domnule, tu-ți cumperi atâtea echipamente și nu mai ai bani? Și vii cu niște scuze, îmi trimiți niște mail-uri că de ce suntem supărați că după doi ani … Păi cum mă plătești după doi ani? Păi erau banii copilului meu, duceam banii acasă! Eu nu am procent din film, să aștept să vinzi tu filmul și după aia să iau banii”, a declarat Ionuț.

Ionuț Niculcea are de primit 2.000 de euro

Ce are de gând să facă pentru a-și recupera banii? ”În orice caz, pe cale legală nu pot să fac nimic. Pentru că e o firmă de apartament cu imprimantă… Eu ce să le iau? Să le blochez conturile, dar nu mă ajută cu nimic.

Acum, ce să facem? Să așteptăm să se strângă milionul din bilete! Măcar dacă ar fi fost un film mai de Doamne ajută.

Eu trebuie să iau în jur de 2.000 de euro. Asta este partea mea, v-am spus, eu sunt mașinist, dar sunt colegi cu 40.000 de euro de luat de la ei, cu 30.000, cu 20.000.

Filmul s-a terminat acum doi ani, dar nu au avut unde să-l monteze. Niciun film de la noi nu durează doi ani să fie montat. Păi, au făcut Teambuiding și l-au scos în două luni. Dar, ducându-se buhul că nu plătesc, nu a vrut nimeni să mai lucreze cu ei. De asta au întârziat ei doi ani, nu pentru vreun act artistic, alea sunt doar minciuni”, a încheiat Ionuț Niculcea.

