EXIT POLL Alegeri Parlamentare 2024. Avem singurele rezultate oficiale parțiale, de la 21:00

De 1 decembrie, Ziua Națională, românii află cine sunt parlamentarii care îi vor conduce pentru următorii 4 ani. Oamenii au ieșit în număr mare la vot atât în diaspora, cât și în țară. Primele rezultate oficiale vor apărea la ora 21:00, după ce se închid secțiile de vot. Acestea sunt publicate în timp real de Biroul Electoral Central, dar pot fi văzute și pe CANCAN.RO.

BEC – Biroul Electoral Central a acreditat următoarele instituții pentru realizarea exist-poll-urilor de la alegerile parlamentare 2024 din România: Grupul de studii socio-comportamental Avangarde S.R.R, The Center for Internațional Research and Analysis S.R.L și Centrul de Sociologie Urbană și Regională – CURS și ARA Public Opinion SRL. Primele rezultate vor fi afișate la ora 21:00, atunci când se închis secțiile de vot și începe numărătoarea oficială a voturilor.

Românii au ieșit în număr mare să voteze la alegerile parlamentare 2024

Secțiile de votare se închid la ora 21:00, acela fiind și momentul în care vor apărea primele exit poll-uri. Membrii partidelor din secții vor începe numărătoarea oficială a voturilor, iar pe parcurs vor fi furnizate date despre rezultatele oficiale. Acestea vor fi transmise în timp real de BEC, pe măsură ce sunt centralizate procesele verbale din secțiile de vot.

Românii au ieșit în număr mare să voteze la alegerile parlamentare din 1 decembrie. La ora 18:00, numărul de votanți a ajuns la 8.361.244 (46,49%), dintre care 4.849.883 sunt din mediul urban și 3.511.361 din cel rural.

Românii pot urmări prezența în timp real. Înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale, reprezentanții Autorității Electorale Permanente și Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) au anunțat lansarea unei noi funcții pe site-ul lor oficial prezenta.roaep.ro.

„Toţi cei interesaţi vor putea urmări centralizarea voturilor şi o serie de reprezentări grafice ale rezultatelor provizorii, parţiale şi finale, după închiderea secţiilor de votare. Pe site-ul prezenta.roaep.ro, pentru prima dată vor fi prezentate grafic, în mod continuu, rezultatele voturilor obţinute de către candidaţi, pe măsură ce preşedintele şi membrii secţiilor de votare transmit digital procesele verbale cu voturile exprimate. Cei care vor accesa site-ul vor putea selecta diverse criterii pentru afişarea rezultatelor: în funcţie de candidat, judeţ sau localitate, pe ţară sau în străinătate. Este o hartă interactivă ce permite diferite filtre. De asemenea, la fel ca la procesele electorale anterioare, vor fi publicate în timp real datele statistice cu privire la prezenţa alegătorilor în secţiile de votare, fotografiile proceselor verbale şi alte date de transparenţă.”, au transmis reprezentanții STS.

Importanța alegerilor parlamentare

Alegerile parlamentare se desfășoară o dată la patru ani și au ca scop desemnarea membrilor celor două camere ale Parlamentului: Camera Deputaților și Senatul. Mai exact, în data de 1 decembrie, românii aleg reprezentanții în Parlament, organul legislativ suprem al țării.

În cadrul alegerilor parlamentare, cetățenii români aleg partide politice, alianțe electorale sau candidați independenți, printr-un sistem de reprezentare proporțională pe liste închise. Pentru fiecare circumscripție electorală, este prezentată o listă de candidați. Numărul de mandate obținute de fiecare partid este proporțional cu voturile primite în fiecare circumscripție.

Pentru Camera Deputaților, există 42 de circumscripții: 41 pentru județe și municipiul București, plus una specială pentru diaspora. În cazul Senatului, există 43 de circumscripții: 41 pentru județe, una pentru București și una pentru diaspora.

Este important de precizat că partidele și alianțele politice trebuie să depășească pragul de 5% din voturile valabil exprimate la nivel național sau 20% din voturile valide în cel puțin patru circumscripții.

Românii trebuie să știe că, în funcție de alegerile parlamentare, va fi ales noul Guvern. Președintele României va desemna un nou premier, fiind direct influențat de rezultatele obținute de partidele politice la scrutinul din data de 1 decembrie.