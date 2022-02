Cristian Popescu Piedone este starostele Sectorului 5! Așa că a găsit de cuviință să își angajeze rudele (și nu puține deloc) în organigrama Primăriei Sectorului 5, pe care o conduce. Împărțeala a implicat și secretarele edilului, nu doar posturile din instituție. Una dintre cele două secretare a fost ”atribuită” nepotului preferat al primarului, cel care a obținut și cea mai râvnită funcție: city manager. Cealaltă secretară are și ea beneficii din partea primarului, care o apreciază cum se cuvine să apreciezi o secretară dedicată! CANCAN.RO are toate detaliile incredibile ale încă unei povești cu rude băgate pe posturi ”călduțe” din instituțiile publice, o poveste care are și numeroase încrengături amoroase.

politicianul a primit 8 ani și 6 luni de închisoare Cristian Popescu Piedone (59 de ani) este liniștit pentru moment! Sentința definitivă din dosarul ”Colectiv”, în carepentru abuz în serviciu, a fost amânată. Între timp, primarul Sectorului 5 a dat semne clare că este foarte pozitiv și se gândește la viitor! De asta a angajat în instituția pe care o conduce mai multe rude.

Până la urmă, e important ca la job să nu mergi cu rețineri, ci să te simți ca în familie. Doar așa poți să dai randament. Iar familia lui Piedone de la Primărie este una numeroasă, așa cum vă veți convinge imediat.

Famiglia de la 5

CANCAN.RO a discutat cu mai mulți angajați ai Primăriei și a aflat că starostele Piedone a ”desenat” o întreagă organigramă formată din rudele sale! Vă prezentăm mai jos ce poziții ocupă fiecare rubedenie.

Iulian Cârlogea – este nepotul favorit al lui Piedone și ocupă funcția de city manager. A lucrat și la firma de pază și protecție Orion Security. Acolo unde este angajată și fiica lui Piedone. Cârlogea a fost și administrator al Orion.

Viorel Cârlogea – este al doilea nepot al lui Piedone și ocupă funcția de director al Poliției Locale Sector 5

George Cârlogea – este al treilea nepot al lui Piedone și ocupă funcțiile de consilier local și membru AGA la SC Salubrizare Sectorul 5 SA.

Andrei Șerban – este ginerele lui Piedone, fiind căsătorit cu fiica edilului, Ana. Acesta ocupă funcțiile de consilier local și membru AGA la SC AES SA.

Andreea Cătălina Cârlogea – este soția lui Viorel Cârlogea și ocupă funcția de șef serviciu al Direcției Administrativă S5

Iar acestea sunt numai rudele aflate în poziții-cheie, ”la vedere”.

Secretarele împărțite de boss și nepotul favorit

Mai mult, Piedone pare să nu fi împărțit doar funcțiile în Primărie, ci și… secretarele. Nepotului său favorit, Iulian Cârlogea, i-a revenit una dintre ele! Căsătorit (cel puțin în acte), Cârlogea se află acum în divorț și pare decis să-și refacă viața alături de decisa Veronica. Dar să ne oprim puțin asupra acesteia pentru a înțelege lucrurile. Care, sincer, sunt complexe, nu glumă!

Veronica și colega ei de birou, Diana, sunt secretarele oficiale ale lui Piedone. O vreme, Veronica a fost amanta nepotului favorit al primarului, până când cei doi au hotărât să-și asume public relația. Iar imaginile obținute de CANCAN.RO probează totul.

De cealaltă parte, Diana s-ar afla și ea în grațiile lui Cristian Piedone. Așa susțin sursele noastre de încredere. Fosta machieuză, cum necum a ajuns direct secretara intransigentului edil. N-a ajuns doar secretară ci și o turistă exemplară, însoțindu-l pe edil în paralel cu soția la Sinaia, în data de 24 ianuarie. Adică, mai precis: Piedone cu doamna au stat la Sinaia, iar secretara cu șoferul la Bușteni.

Iulian, un city manager neastâmpărat

Conspirația secretarelor de la sectorul 5 este mult mai complicată de atât! Sursele DAS ( Departamentul de Anchete Speciale al CANCAN.RO ) susțin că Veronica este căsătorită, are un copil, iar Iulian Cârlogea este în plin divorț, următorul termen fiind programat pe 23 martie.

Cristian Piedone Iulian este un city manager extrem de neastâmpărat și se află la al doilea divorț, primul fiind finalizat în 2008. Atunci, acesta a renunțat la soția Ioana Raluca, iar acum vrea să ”scape” de Viorica Alina. Veronica sau Vera cum îi spun prietenii își canalizează toată atenția pe Iulian, iar secretara Diana a rămas în sarcina șefului cel mare,

Iată, așadar, cum se ”cimentează” relațiile de familie la Sectorul 5. Și nu doar relațiile de familie, ci și averile deținute de oamenii din camarila lui Piedone. Vom oferi un exemplu, două, pentru a pricepe traiul de la S5. Acum înțelegem cifrele din dosarele de la DNA ale funcționarilor de acolo! E bogație mare la cea mai săracă primărie a Bucureștiului!

City-managerul Iulian Cârlogea conduce un super bolid Mercedes nou-nouț, în valoare de peste 120.000 de euro, cu care, probabil, a și impresionat-o pe Veronica, dar nici unchiul edil, Piedone, nu se lasă mai prejos.

Și acesta are, ținut ascuns însă, tot un Mercedes nou, dar asta nu surprinde cu nimic având în vedere că experimentatul politician are mai multe mașini, inclusiv de colecție. Toate cele câteva zeci în garajul de la Bragadiru, o adevărată peșteră cu giuvaiere mobile!

Piedone, un naș cu mână largă! Le-a plătit biletele de avion tuturor!

De altfel, obrazul subțire cu cheltuială se ține spune vorba din popor, iar Piedone, nu-i așa, pune obrazul pe primul plan. Mai ales când vine vorba de rude și prieteni! Recent, primarul sectorului 5 a fost naș tocmai în nordul țării, dar nu putea ditamai edilul de la Capitală să vină singur!

Așa că a luat cu el 14 apropiați, cărora le-a plătit biletele de avion dus-întors. Plata a fost făcută cash, iar plecarea a fost pe 10 februarie, iar întoarcerea pe 13 februarie. Cu cursa tarom RO 617 si RO 618. Pentru edil, o nimica toată!

CANCAN.RO vă prezintă lista completă a apropiaților lui Piedone care s-au îmbarcat în zborul RO617 pentru a-l însoți pe primar la cheful de la Baia Mare:

– Cristian Popescu Piedone și soția, doamna Iulia

– Iulian Cârlogea

– Veronica Ana Șerban (secretara care i-a fost amantă, azi iubită, lui Cârlogea)

– Teodor Florescu (patronul companiei URBAN) și Ioan Florescu

– Mircea Nicolaidis (viceprimar PPUSL, fost director adjunct la DGASPC Sector 4)

– Florica Nicolaidis (soția lui Mircea Nicolaidis)

– Niculae Titică (director SC Infrastructura S5) și soția, Nela Titică

– Ana Victoria Predescu și Ana Loredana Predescu

– Aurelia și Stoica Țonea

Ce avere deține Iulian Cârlogea

Potrivit declarației de avere depusă pe 2020, Iulian Cârlogea deține, în Bragadiru, o vilă și un apartament. De asemenea, în Capitală este proprietarul a patru apartamente. Acesta mai are în proprietate o Dacia, un Mercedes și un Caddilac, ultimele două vehicule istorice. Iulian Cârlogea a mai declarat că deține și bijuterii, în valoare de 10.000 de euro.

Totodată, a înstrăinat un apartament (95.000 de euro) și o casă de locuit (145.000 de euro). Mai are două conturi deschide la BRD, de 24.000 de euro și 139.000 de euro. La capitolul venituri, ca director al SC Orion Security SRL București a încasat pe parcursul anului fiscal încheiat suma de 25.133 de lei. În plus, din dividende, ca acționar al SC GTE Logistic Solutions SRL București, i-au mai intrat în conturi alți 57.000 de lei. De asemenea, soția lui, ca referent marketing, la SC Orion Security SRL București a încasat 13.863 de lei. În final, din alocațiile celor doi copii, a mai luat alți 4.440 lei.