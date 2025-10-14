Familia Denisei Răducu, lovită de o nouă tragedie! A murit fratele vitreg al cântăreței

O nouă tragedie a zdruncinat familia Denisei Răducu! Ionuț, fratele vitreg al regretatei cântărețe, s-a stins din viață, iar CANCAN.RO a aflat informații exclusive despre decesul fulgerător. Acesta a murit chiar în casa tatălui său din comuna Ștefănești, județul Vâlcea. Marți, 14 octombrie 2025, are loc înmormântarea, iar apropiații au venit să își ia rămas bun de la el.

Geta și Emilian, părinții Denisei Răducu, au divorțat în urmă cu mulți ani. Mama regretatei cântărețe și-a refăcut viața cu un alt bărbat care, la rândul lui, avea un copil, Ionuț. Anii au trecut, iar acesta a devenit un bărbat în toată firea, cu propria familie. Din nefericire, bărbatul a plecat la ceruri, unde se va reîntâlni cu sora sa vitregă.

Cauza morții lui Ionuț, fratele vitreg al Denisei Răducu

Nu se mai termină tragediile în familia Denisei Răducu. Celebra manelistă s-a stins din viață pe 23 iulie 2017, la doar 27 de ani, după o lungă suferință cauzată de o afecțiune a ficatului. Nici acum părinții ei nu și-au revenit după pierderea suferită.

Între timp, destinul a dat o nouă lovitură familiei regretatei cântărețe. Ionuț, fratele vitreg al Denisei, s-a stins din viață. Sursele CANCAN.RO au relatat faptul că bărbatul a murit intoxicat cu monoxid de carbon din cauza unei instalații de încălzire improvizate.

Mai mult decât atât, printre localnicii din comuna Ștefănești, județul Vâlcea, acolo unde locuia bărbatul, se zvonește că Ionuț și-ar fi pus capăt zilelor. Se pare că, în ultima perioadă, bărbatul avusese probleme în familie.

Sursele noastre au mai transmis că Ionuț era căsătorit și avea doi copii. El a plecat să muncească peste hotare, iar relația cu soția lui s-a răcit. Din cauza certurilor, Ionuț decisese să mute în casa tatălui său, acolo unde a și avut loc tragedia.

„Avea o sursă de încălzire improvizată. Se vehiculează că ar fi lăsat intenționat… Avea o soție și doi copii. A fost plecat în străinătate și nu mai era în relații bune cu soția. Erau certuri, s-a mutat la taică-su la Ștefănești și acolo s-a întâmplat. L-au găsit fără suflare”, au declarat sursele CANCAN.RO.

Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, tatăl lui Ionuț a fost cel care l-a găsit fără suflare. La fața locului au fost chemate și echipajele de salvare, dar în zadar. Înmormântarea are loc marți, 14 noiembrie 2025.

