Florile scot la iveala personalitatea ta! Stii ce spune despre tine floarea preferata?

Stiai ca exista motive, pe care le constientizam sau nu, pentru care ne plac sau ne displac anumite lucruri, persoane sau locuri? Preferintele noastre se manifesta in functie de anumite de mai multe criterii, printre care se numara si trasaturile de personalitate pe care le avem. Astfel, florile tale preferate pot sa spuna despre tine lucruri pe care, poate, nici nu le-ai descoperit inca! Spune-mi ce floare iti place, ca sa-ti spun cine esti!

Trandafirii

Stim cu totii ca trandafirii pot reprezenta diverse sentimente, in functie de cromatica pe care acestia o au. De la ura la iubire pasionala, pana la prietenie sau regret, trandafirii sunt flori clasice, pe care cu totii le indragim. Ce spun ei, insa, despre tine daca i-ai trecut in topul florilor pe care le adori? Este foarte clar ca esti o persoana romantica si ca alegi sa iei majoritatea deciziilor cu inima, lasand la o parte argumentele rationale.

Lalelele

La fel ca si in cazul trandafirilor, simbolista lalelelor variaza in functie de culorile lor. Oricum, in general, acestea reprezinta florile ideale pentru a-ti cere iertare, deoarece sunt asociate adesea cu perfectiunea si cu dorinta de schimbare.

Lalelele sunt florile tale preferate? Atunci punem pariu ca esti o persoana grijulie, dar in acelasi timp capricioasa. Poti trece rapid de la o stare la alta, nu-i asa?

Liliacul

Una dintre cele mai indragite flori de primavara, liliacul exprima eleganta, fiind totodata perceput drept un simbol al inocentei. Daca liliacul este floarea pe care tu o preferi, exista si un motiv: “de vina” este latura ta nostalgica! Este in firea ta sa te uiti la fotografii vechi si te-ai plimba toata ziua prin magazinele de antichitati!

Orhideele

Orhideele simbolizeaza frumusetea exotica, rafinamentul si gloria. Totodata, acestea sunt asociate cu ideea de lux, asta si datorita culorii purpurii. Prin urmare, cei care indragesc aceasta superba floare sunt persoane sofisticate, misterioase si pline de farmec. Pentru ele detaliile conteaza foarte mult si sunt atrase de surprize. Daca orhideele sunt si preferatele tale, te-ar bucura mai degraba sa le primesti prin intermediul serviciilor de livrare flori, atunci cand te astepti mai putin, decat sa-ti fie oferite cu o anumita ocazie!

Bujorii

Bujorii sunt florile care simbolizeaza o prosperitatea, sanatatea si vitalitatea. Iti plac bujorii mai mult decat orice alt tip de flori? Este un semn clar ca esti o fire pozitiva, care nu pune niciodata raul inainte. In plus, esti o persoana grijulie si empatica si pui mare pret pe modul in care se simt ceilalti. Ai un farmec aparte, ai siguranta de sine dar sub nicio forma nu esti un om arogant!

Carciumaresele

Aparent, flori simple, care se gasesc chiar si in gradini si nu doar in buchetele florariilor, carciumaresele sunt flori unice si pline de culoare. Daca iti plac aceste flori, cel mai probabil esti o fire care se dedica in totalitate oamenilor si activitatilor pe care le face. Din pacate, de cele mai multe ori, ai tendinta de a te ancora de trecut.