Margarita Peychinska, încă soția ex-fotbalistului lui Dinamo, își strigă durerea în CANCAN.RO! Fosta Miss Playboy Bulgaria 2002 susține că bărbatul care i-a jurat credință veșnică ar avea cel puțin două amante. Infidelitatea antrenorului ar fi de vină pentru divorț. Din Brăila și Brănești ar fi originare respectivele femei. Avem declarații în exclusivitate, direct de la sursă!

La mijlocul lunii septembrie, CANCAN.RO vă informa, în premieră, că legenda clubului Dinamo și Margarita Peychinska sunt în pragul divorțului. În primă fază, bulgăroaica a fost diplomată în declarații, preferând să anunțe că este doar într-o “pauză de relație”. Fosta Miss Playboy Bulgaria 2002 a răbufnit, însă, în urmă cu câteva zile și l-a “pulverizat” pe simbolulul clubului Dinamo.

(VEZI AICI: ”N-AVEAM CE MÂNCA!” + ȘI-A VÂNDUT APARTAMENTUL PENTRU EL! SOȚIA COMPONENTULUI ”GENERAȚIEI DE AUR” A SCHIMBAT BANCNOTA DE 20 DE EURO CU SEMNĂTURA LUI GUTI PE EA)

“După vacanța din Grecia, mi-a zis că a găsit pe una ‘șmecheră’!”

În cel mai recent interviu, Margarita Peychinska îl distruge, pur și simplu, pe cel care îi este soț. Totodată, sexy-bulgăroaica a făcut mărturii tulburătoare! Ex-fotbalistul ar fi încercat să o convingă să accepte faptul că are o amantă, care, ulterior, îi va ajuta financiar. Doar că bruneta nici nu a vrut să audă!

“În vară am fost în vacanță în Grecia. După ce ne-am întors totul a fost frumos, chiar ne făceam planuri să facem renovări prin casă. Și, dintr-o dată, am văzut că vorbește cu cineva prin mesaje, am reacționat un pic mai tare pentru că nu era pentru prima oară și eram sătulă. A fost pentru prima dată când mi-a recunoscut și mi-a spus că el, de fapt, a găsit, ca să-l citez, pe una ‘șmecheră’ care îl va ajuta să intre în niște cercuri, că o să ne fie bine financiar, că el nu se va schimba față de mine și copil. Am și mesajele! Că noi nu vom simți existența ei, că el va veni acasă la fel ca până acum. Probabil s-a așteptat ca eu să accept așa ceva. I-am spus că nu sunt de acord. El a prezentat că ne va fi bine financiar. El voia să rămânem căsătoriți, dar să umble cu cealaltă femeie. Eu nu am cum să fac așa ceva. Eu sunt o familistă. Pentru mine, familia înseamnă doi oameni care se iubesc și copiii. Asta s-a întâmplat în iulie. I-am spus să termine ce a început acolo și să ne refacem căsătoria, pentru că am avut grijă și de copilul nostru și de cei pe care îi are din primul mariaj”, ne-a declarat bulgăroaica.

“Mi-a spus că simte că nu-l mai iubesc”

Margarita Peychinska a realizat, într-un final, că o amantă ar fi principalul motiv pentru ca soțul ei acceptă să antreneze la Dacia Unirea Brăila, în condițiile în care nu era plătit și nici nu avea rezultate.

“Când a văzut că nu a accept, a început să-mi spună că el nu știe ce simte pentru mine, să dea în mine verbal, că simte că de doi ani nu-l mai iubesc. Nu știu cum a ajuns la concluzia asta pentru că era tot timpul plecat. Venea o dată la două săptămâni acasă. Atunci mi-am dat seama de unde a venit asta cu doi ani. Respectiva este din Brăila, unde a antrenat trei ani. Deci relația lor nu este din iulie, este de cel puțin un an. Timp în care totul a fost ok. Ne-am certat doar când lua decizii cu privire la cariera lui. Adică la Brăila nu-și primea banii, nu avea rezultate, simțeam că e un motiv pentru care vrea să stea acolo și care nu este legat de fotbal. Ok, ai banii la zi, dar nu ai rezultate, nu te interesează, dar intră salariul. Sau invers, nu-ți iei salariul, dar stai acolo pentru a-ți construi un CV. La el nu erau rezultate, nici bani, dar trăgea să rămână acolo. Și până la urmă am înțeles de ce a vrut să rămână acolo, deși a avut oferte mai bune financiar. Și-a găsit o șmecheră care îl va ajuta”, ne-a mai precizat Margarita.

(VEZI AICI: MISS PLAYBOY BULGARIA RUPE TĂCEREA LEGAT DE DESPĂRȚIREA DE LEGENDA DINAMOVISTĂ, FLORENTIN PETRE: ”DE ANI DE ZILE EXISTĂ DISTANȚĂ ÎNTRE NOI! DE INFIDELITATE VORBIȚI CU EL!”)

“L-am prins cu una din Brănești, cu sânii până-n genunchi”

Femeia din Brăila nu ar fi singura cu care legenda clubului Dinamo ar avea o legătură extraconjugală. Ar mai exista și o “duduie” din Brănești. Cum a aflat Margarita Peychinska de existența ei? CANCAN.RO are declarațiile!

“Câte nu sunt… Acum doi ani, după ce s-au ridicat prima dată restricțiile în pandemie, el își dăduse telefonul vechi copilului și, dintr-o dată, am intrat pe messenger. Mi-a apărut pe ce profil vreau să intru, pe al lui Florentin sau al copilului. Și eu am apăsat pe al lui Florentin. Am găsit niște conversații cu o duduie de la Brănești, cu poze dezbrăcată, cu mesaje de genul ‘Te iubesc’, ‘Vreau să te strâng în brațe’, ‘Să te integrezi în corpul meu’. Adică nu este prima abatere, poate se va întreba și lumea de ce am rămas cu el dacă am trecut prin atâtea. L-am acceptat cu toate defectele pentru că l-am iubit foarte mult, am muncit pentru căsătoria asta. M-am gânit că se va potoli la un moment dat, dar niciodată nu mi-am imaginat că mă va pune să trec prin ce trec acum. Apoi, când l-am prins cu asta din Brănești, cu sânii până-n genunchi… Nu mă cred eu mare frumusețe, dar la ce am văzut acolo… În fine! Atunci i-am zis: te potolești și rămânem împreună sau ne despărțim! Nu, că sunt viața lui”, ne-a mai spus fosta Miss Bulgariei 2002.