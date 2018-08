Stil, super-lux, rafinament. (Promotiile zilei la monitoare) Cam așa s-ar descrie în câteva cuvinte vacanța de peste 100.000 $, pe care familia Geoană a petrecut-o în Sardinia, pe un yacht de 49 de metri în valoare de 20-25 milioane €.

Surse DAS (Departamentul de Anchete Speciale al CANCAN.RO) categoria A informează că fostul Președinte al Senatului României, ex-Președinte al PSD, actual Președinte al Institutului Aspen și fost candidat la Președinția României a avut o vară de zile mari. A fost văzut în sudul Franței la finalul lunii iunie cu familia, la ziua unui milionar român.

Zilele trecute, însă, același grup a fost văzut la bordul super-yachtului La Tania, un “monstru” de 49 m! Interesant este că familia Geoană s-a aflat pe superbul yacht cu, mare surpriză, familia avocatului american Michael Cohen, probabil, astăzi, cel mai mare dușman al Președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump.

Câteva mici “picanterii” despre La Tania: 250 mii $ săptămână!

Superbissimul La Tania are o lungime, după cum scriam mai sus, de 49 de metri, trei punți, doar șase cabine VIP, însă adevărate apartamente cu paturi king size, jacuzzi-uri, saloane, un echipaj de 10 persoane, printre care trei ospătari, un chef de mare clasă, un ajutor de bucătar, comandantul și echipa tehnică. Cu două motoare de câte 1.500 cai-putere, yachtul ajunge la o viteză maximă de 16 kts. Rezervorul de carburant are 130.000 de litri. Consumul este pe măsură, respectiv aproximativ 500 litri/oră, adică aproximativ 500 euro/oră. Ușor cam mult, dat fiind că vorbim de un model de yacht mai vechi.

La bord, pentru distracția miliardarilor care își permit așa sejururi faraonice se găsesc: ski jeturi extrem de performante, sea boburi, tobogane acvatice, echipamente de scufundări, dar nu numai.

Acest yacht se găsește pe majoritatea siteurilor de închiriat yachturi (https://www.yachtcharterfleet.com/luxury-charter-yacht-23567/la-tania.htm), o săptămână costând 100.000 $ pentru două cabine, cât a ocupat și familia Geoană (o cabină pentru Mircea & Mihaela, cealaltă pentru fiica lor, Ana), experiența la bord fiind realmente spectaculoasă, unică.

De fapt, închirierea/1 săptămână a întregului yacht costă 245.000 $ + minimum 30.000 $ carburantul + taxele portuare, mesele, băuturile servite, asta în vârful sezonului estival. În total: 300.000 $ mai mult sau mai puțin/1 săptămână pentru a beneficia de cele 6 cabine de lux ale yachtului. Acest tip de ambarcațiuni se închiriază minim o săptămână.

Or, cum familia Geoană a ocupat 2 din 6 cabine, și suma ar fi logic să se împartă la 3, așa încât ”nota de plată” pe care trebuie să o achite este de 100.000 $. Asta dacă familia Geoană și-a plătit vacanța. Dacă nu cumva a fost invitată, primind acest cadou fabulos!

Cum a fost filmat Geoană țopăind pe muzica lăutărească în fața super-yachtului în portul din Sardinia

Fostul demnitar român a apărut într o filmare pe Instagram – insta story, pe contul fiicei sale Ana, dansând hora pe mal, în fața yachtului andocat. Filmarea este realizată de o femeie care pare tare binedispusă, fostul candidat la Președinție țopăind cu o tânără spre deliciul celor de pe yacht, care se aud râzând.

Tot pe contul de Instagram al fiicei sale Ana, se pot vedea poze cu aceasta și fiica renumitului fost avocat al Președintelui SUA. Și pe contul fiicei avocatului Cohen, Samantha Blake Cohen, se pot vedea, de asemenea, fotografii cu Ana Geoană. O prietenie ce pare strânsă, ambele fiind se pare colege la Pensilvanya University, în SUA. Contactat telefonic de către reporterul CANCAN.RO, Mircea Geoană nu a răspuns.

Cine este avocatul Cohen, cel mai mare dușman al Președintelui SUA Donald Trump

Tovarășul de vacanță al familiei Geoană, americanul Cohen, a fost avocatul lui Donald Trump. Între timp, a devenit cel mai mare dușman al Președintelui SUA, după ce a ”pactizat” cu procurorul special Robert Mueller căruia i-a dezvăluit că Trump (fostul lui client) știa de întrevederea între câțiva membri ai echipei sale de campanie și oficiali ruși, care s-au oferit să furnizeze informații compromițătoare despre Hillary Clinton.

Presa de peste Ocean a speculat faptul că avocatul Cohen ar fi bătut palma cu procurorul Mueller ca să-l dea în gât pe șeful Casei Albe cu o anumită condiție. Respectiv să scape ”basma curată” dintr-o investigație în care Cohen a fost acuzat de evaziune fiscală. Concret, ancheta vizează mai multe tranzacții financiare personale, printre care şi o plată efectuată de avocat către vedeta porno Stormy Daniels în numele lui Donald Trump! E vorba de o sumă de 130.000 $ pe care Cohen i-a dat-o actriței XXX pentru a-i cumpăra tăcerea înaintea alegerilor prezidențiale din 2016. Stormy Daniels povestise că făcuse sex sălbatic cu președintele SUA în 2006 în timpul unui turneu de golf din Nevada.

Interesante sunt și conexiunile dintre Mueller și Geoană, între care apare acum și ”veriga” Cohen. Care practic închide cercul!

Fost director al FBI, procurorul Mueller, care îl face pe Trump să tremure, a vizitat România în trecut, fiind sub o formă sau alta arhitectul operațiunii „rule of law” / „statul de drept” prin brațele sale multiple, dezbătute pe larg în societatea românească, potrivit unor surse din inteligence-ul românesc. În noiembrie 2006, Mueller a ajuns la București și s-a întâlnit cu Laura Codruța Kovesi (pe atunci Procuror General). În urma acelor întrevederi, DNA-ul s-a transformat într-un ”balaur”, dezvăluirile ulterioare făcute de Wikileaks arătând că Mueller (prieten bun cu Mircea Geoană) a trasat atunci noile direcții ale sistemului anticorupție de la București. Prin aceasta s-ar fi urmărit ca SUA să preia controlul total asupra instituțiilor-cheie ale României și, sub amenințarea cătușelor, să controleze efectiv orice mișcare la nivel înalt. Însuși fostul ambasador al Americii, Nicholas Taubman, sublinia într-o telegramă dezvăluită de Wikileaks cum a reușit Mueller să ”pună ordine” în sistemul anticorupției de la București.(https://wikileaks.org/plusd/cables/06BUCHAREST1747_a.html)

Nu este exclus, spun sursele citate mai sus, ca grație prieteniei cu procurorul Mueller, Geoană să fi ieșit de fiecare dată curat de sub tirul acuzațiilor lansate asupra lui de-a lungul vremii. Azi, apropierea de Cohen vine și mai mult să întărească legăturile cu Mueller și să scoată la suprafață legături cel puțin interesante.

