Multe imagini ne-au trecut prin mâini, însă această fotografie este una aparte. Doi bărbați, plăcuți, eleganți, își beau tacticos cafeaua la una dintre terasele Bucureștiului.

UPDATE: Excelența Sa, Özgür Kıvanç Altan, Ambasadorul Turciei în România, a transmis un punct de vedere oficial după apariția imaginilor publicate de CANCAN.RO, subliniind că îl cunoaște personal pe domnul Murat Buyukerk ca pe un om de afaceri serios, fără nicio legătură cu vreo instituție de intelligence.

„Informațiile publicate referitoare la domnul Murat Buyukerk sunt complet neadevărate, nefondate și profund neetice. Îl cunosc personal din perioada în care activa la Beko și pot afirma fără echivoc că este un om de afaceri serios, respectat, implicat exclusiv în activități comerciale. Nu are nicio legătură, nici deschisă, nici ascunsă, cu vreo instituție de intelligence, fie ea turcă sau străină. Domnul Buyukerk contribuie activ la consolidarea relațiilor economice dintre România și Turcia, două țări aliate în NATO, parteneri strategici și importanți parteneri comerciali. Astfel de speculații nejustificate nu doar că aduc prejudicii unui profesionist integru, dar afectează și percepția publică asupra cooperării noastre economice bilaterale”.

Știrea inițială

În stânga, terminând un trabuc, se afla Murat Buyukerk, un personaj extrem de interesant. Fost șef al Arctic România, apropiat de familia proprietară, un cunoscut al comunității turce. Calitatea sa principală este însă de ofițer acoperit al Milli İstihbarat Teşkilatı (prescurtat MİT, adică „Organizația Națională de Informaţii”), mai pe scurt serviciul de spionaj al Turciei, recrutat fiind în cadrul departamentului de informații externe, pe vremea celebrului director Hakan Fidan.

În dreapta domnului Buyukerk este un celebru avocat francez care operează de mulți ani în România: Bruno Le Roy. Apropiat al generalului în rezervă Florian Coldea, domnul Le Roy este „ghidul” afaceriștilor francezi importanți în România. Și dânsul are o calitate, similară ca a partenerului turc însă pentru DGSE – Direction Générale de la Sécurité Extérieure („Direcția Generală pentru Securitate Externă”) a Franței.

Revenind, mai rar așa o fotografie, nu?

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.