Acasă » Exclusiv » Fotografie rară: doi ofițeri străini acoperiți la București, niznai la o cafeluță în centru! | UPDATE: Ambasadorul Turciei reacționează | EXCLUSIV

Fotografie rară: doi ofițeri străini acoperiți la București, niznai la o cafeluță în centru! | UPDATE: Ambasadorul Turciei reacționează | EXCLUSIV

De: Maria Iancu 29/11/2025 | 14:08
Fotografie rară: doi ofițeri străini acoperiți la București, niznai la o cafeluță în centru! | UPDATE: Ambasadorul Turciei reacționează | EXCLUSIV
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Multe imagini ne-au trecut prin mâini, însă această fotografie este una aparte. Doi bărbați, plăcuți, eleganți, își beau tacticos cafeaua la una dintre terasele Bucureștiului.

UPDATE: Excelența Sa, Özgür Kıvanç Altan, Ambasadorul Turciei în România, a transmis un punct de vedere oficial după apariția imaginilor publicate de CANCAN.RO, subliniind că îl cunoaște personal pe domnul Murat Buyukerk ca pe un om de afaceri serios, fără nicio legătură cu vreo instituție de intelligence.

„Informațiile publicate referitoare la domnul Murat Buyukerk sunt complet neadevărate, nefondate și profund neetice. Îl cunosc personal din perioada în care activa la Beko și pot afirma fără echivoc că este un om de afaceri serios, respectat, implicat exclusiv în activități comerciale. Nu are nicio legătură, nici deschisă, nici ascunsă, cu vreo instituție de intelligence, fie ea turcă sau străină. Domnul Buyukerk contribuie activ la consolidarea relațiilor economice dintre România și Turcia, două țări aliate în NATO, parteneri strategici și importanți parteneri comerciali. Astfel de speculații nejustificate nu doar că aduc prejudicii unui profesionist integru, dar afectează și percepția publică asupra cooperării noastre economice bilaterale”.

Zodia care își va întâlni jumătatea până la finalul anului 2025. Cristina Demetrescu: „Vor avea parte de energie și noroc în dragoste”
Zodia care își va întâlni jumătatea până la finalul anului 2025. Cristina Demetrescu:...
RUNELE au ales PRIMARUL Capitalei! Cine va câștiga alegerile, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
RUNELE au ales PRIMARUL Capitalei! Cine va câștiga alegerile, potrivit numerologului Mihai Voropchievici

Știrea inițială

În stânga, terminând un trabuc, se afla Murat Buyukerk, un personaj extrem de interesant. Fost șef al Arctic România, apropiat de familia proprietară, un cunoscut al comunității turce. Calitatea sa principală este însă de ofițer acoperit al Milli İstihbarat Teşkilatı (prescurtat MİT, adică „Organizația Națională de Informaţii”), mai pe scurt serviciul de spionaj al Turciei, recrutat fiind în cadrul departamentului de informații externe, pe vremea celebrului director Hakan Fidan.

Murat Buyukerk (stânga), fost șef al Arctic România își bea cafeaua cu domnul Le Roy (dreapta) în centrul Capitalei

În dreapta domnului Buyukerk este un celebru avocat francez care operează de mulți ani în România: Bruno Le Roy. Apropiat al generalului în rezervă Florian Coldea, domnul Le Roy este „ghidul” afaceriștilor francezi importanți în România. Și dânsul are o calitate, similară ca a partenerului turc însă pentru DGSE – Direction Générale de la Sécurité Extérieure („Direcția Generală pentru Securitate Externă”) a Franței.

Revenind, mai rar așa o fotografie, nu?

 

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Moment surprinzător! Anca Serea, în genunchi printre rafturi
Exclusiv
Moment surprinzător! Anca Serea, în genunchi printre rafturi
Topul celor mai wow locații pentru pozele de Crăciun! Bucureștiul, mai instagramabil ca oricând
Exclusiv
Topul celor mai wow locații pentru pozele de Crăciun! Bucureștiul, mai instagramabil ca oricând
Avertizare ANM: Ploi, lapoviță și ninsoare în aproape toată țara. Județele aflate sub Cod galben - HARTĂ
Mediafax
Avertizare ANM: Ploi, lapoviță și ninsoare în aproape toată țara. Județele aflate sub...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Gandul.ro
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu la 46 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu...
Mesajul tinerei religioase care face videochat a devenit viral: „De ce să mă chinui cu 3.000 de lei, dacă Dumnezeu a lăsat să fac bani?”
Adevarul
Mesajul tinerei religioase care face videochat a devenit viral: „De ce să mă...
Este un „comerț cu oameni”: Adevărul ascuns despre tonul din supermarket și „vasele întunecate” care îl pescuiesc
Digi24
Este un „comerț cu oameni”: Adevărul ascuns despre tonul din supermarket și „vasele...
HOROSCOP 29 noiembrie. Zodia care se bucură de armonie și relaxare
Mediafax
HOROSCOP 29 noiembrie. Zodia care se bucură de armonie și relaxare
Parteneri
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt...
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz,...
Povestea Anastasiei Soare: de la Constanța la Hollywood. Cum a construit un imperiu și a ajuns în cercurile marilor vedete ale lumii
Digi 24
Povestea Anastasiei Soare: de la Constanța la Hollywood. Cum a construit un imperiu și a...
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!
Digi24
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump:...
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Gandul.ro
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Test de logică exclusiv pentru genii | În această imagine s-au strecurat 3 greșeli. Găsește-le ...
Test de logică exclusiv pentru genii | În această imagine s-au strecurat 3 greșeli. Găsește-le în maximum 15 secunde!
Surpriză de 1 decembrie, la 10.000 m altitudine! Momentul care i-a înduioșat pe toți pasagerii Tarom
Surpriză de 1 decembrie, la 10.000 m altitudine! Momentul care i-a înduioșat pe toți pasagerii Tarom
La ce vârstă ating oamenii inteligența maximă. Când sunt cei mai deștepți, de fapt
La ce vârstă ating oamenii inteligența maximă. Când sunt cei mai deștepți, de fapt
Cât costă să prinzi o pârtie fără zăpadă în sezonul 2025-2026? Stațiunile montane îi rup pe ...
Cât costă să prinzi o pârtie fără zăpadă în sezonul 2025-2026? Stațiunile montane îi rup pe români la buzunare
Accident cumplit în Suceava! Un bărbat a intrat cu mașina într-o autoutilitară și a murit pe loc
Accident cumplit în Suceava! Un bărbat a intrat cu mașina într-o autoutilitară și a murit pe loc
Moment surprinzător! Anca Serea, în genunchi printre rafturi
Moment surprinzător! Anca Serea, în genunchi printre rafturi
Vezi toate știrile
×