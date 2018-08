Gabriela Cristea, prezentatoarea emisiunii ”Te iubesc de nu te vezi”, a anunțat că se va apuca de pariuri sportive, pentru a se îmbogăți rapid. (Reduceri mari la jocuri PC) A ajuns acasă, unde a așteptat-o soțul ei, Tavi Clonda.

Gabriela Cristea a povestit extrem de amuzată la emisiunea „Te iubesc de nu te vezi" despre surpriza pe care i-a făcut-o soţul ei.

„Când am ajuns acasă am avut parte de o surpriză. Dăduse fuga pe timpul emisiunii şi a luat două porţi de fotbal. El era fericit că eu am devenit interesată de fotbal. Eu l-am întrebat ce se face cu cele două porţi şi dădeam numai pe lângă poartă, dar el mi-a spus că trebuie să ştii cu ce se mănâncă sportul respectiv înainte să pariezi. Cred că în seara asta o să mă aştepte cu un televizor nou şi o să-mi spună: draga mea, lasă că înveţi de la televizor”, a spus Gabriela Cristea la „Te iubesc de nu te vezi”.

Anunțul pe care-l făcuse în emisiune

Gabriela Cristea spunea, chiar în emisiunea ei, că vrea să se îmbogățească rapid și a găsit soluția: pariurile sportive și le-a cerut sfatul concurenților din platou.

„Pe care să pariez, pe FCSB Cum adică și eu să mă duc și să pariez împotriva unei echipe românești? Eu vreau să învăț, dați-mi un pix, eu mă duc să joc la jocuri din alea. X și O joc acolo. S-ar putea să câștig experiență. Mi-am propus ca până la sfârșitul săptămânii să devin milionăreasă din fotbal. Dacă mai aveți ponturi, dați-mi! Eu acum vreau să mă îmbolnăvesc de fotbal, mi s-a pus pata. Știi care e dilema, să mă duc să-i iau fiică-mii mâncare sau pe bilete? Mai bine mâncare copilului”, a spus Gabriela Cristea.