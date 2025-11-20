Acasă » Știri » Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 21 noiembrie, de la ora 15.00

Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 21 noiembrie, de la ora 15.00

De: Redacția CANCAN 20/11/2025 | 16:55
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache - vineri, 21 noiembrie, de la ora 15.00

Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți în Best of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache!

Nu ratați o ediție de excepție care readuce la rampă toate momentele importante ale săptămânii 17 – 20 noiembrie, dezbătute de invitații lui Ionuț Cristache: Ion Cristoiu,  Robert Turcescu, Doru Buşcu și Daniel Băluță.

Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul.

Tags:
Iți recomandăm
Ce i-a spus iubita lui Horațiu Potra când l-a văzut în aeroport! Presa i-a pus cea mai arzătoare întrebare la care românii vor răspuns
Știri
Ce i-a spus iubita lui Horațiu Potra când l-a văzut în aeroport! Presa i-a pus cea mai arzătoare…
Horațiu Potra a venit din Dubai în România! Iubita lui l-a așteptat în aeroportul Otopeni, împânzit de zeci de polițiști și jandarmi
Știri
Horațiu Potra a venit din Dubai în România! Iubita lui l-a așteptat în aeroportul Otopeni, împânzit de zeci…
Atenție șoferi la punctele de penalizare primite!
Mediafax
Atenție șoferi la punctele de penalizare primite!
Categoriile de pensionari din România care vor primi 482 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026
Gandul.ro
Categoriile de pensionari din România care vor primi 482 lei în plus la...
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Prosport.ro
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala...
Animalul readus din Alpi care a cucerit Carpații. Dispărut în secolul XIX, este acum vedeta lacurilor glaciare
Adevarul
Animalul readus din Alpi care a cucerit Carpații. Dispărut în secolul XIX, este...
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată cele mai recente cifre
Digi24
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei....
Motivul pentru care Strada Sforii din Brașov va fi ÎNCHISĂ. Anunțul primăriei
Mediafax
Motivul pentru care Strada Sforii din Brașov va fi ÎNCHISĂ. Anunțul primăriei
Parteneri
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare...
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară modestă care a impresionat-o: „Ca la mama lui”
Click.ro
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară...
Panică la Kiev din cauza negocierilor secrete dintre Donald Trump și Vladimir Putin privind planul de pace în Ucraina
Digi 24
Panică la Kiev din cauza negocierilor secrete dintre Donald Trump și Vladimir Putin privind planul...
Trimisul lui Putin la Chișinău, sfidător întrebat fiind de drona care a intrat pe teritoriul Republicii Moldova: nu era a Rusiei
Digi24
Trimisul lui Putin la Chișinău, sfidător întrebat fiind de drona care a intrat pe teritoriul...
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Care sunt cele mai folosite parole în România? Dar la nivel mondial?
go4it.ro
Care sunt cele mai folosite parole în România? Dar la nivel mondial?
Astronomii s-au înșelat! Descoperirea care contrazice tot ce s-a crezut
Descopera.ro
Astronomii s-au înșelat! Descoperirea care contrazice tot ce s-a crezut
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Go4Games
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Categoriile de pensionari din România care vor primi 482 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026
Gandul.ro
Categoriile de pensionari din România care vor primi 482 lei în plus la PENSIE, de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce i-a spus iubita lui Horațiu Potra când l-a văzut în aeroport! Presa i-a pus cea mai arzătoare ...
Ce i-a spus iubita lui Horațiu Potra când l-a văzut în aeroport! Presa i-a pus cea mai arzătoare întrebare la care românii vor răspuns
Nu se desparte de el! Prezentatoarea de la Pro TV, obicei bizar
Nu se desparte de el! Prezentatoarea de la Pro TV, obicei bizar
Horațiu Potra a venit din Dubai în România! Iubita lui l-a așteptat în aeroportul Otopeni, împânzit ...
Horațiu Potra a venit din Dubai în România! Iubita lui l-a așteptat în aeroportul Otopeni, împânzit de zeci de polițiști și jandarmi
Ce a pățit un pensionar italian, după ce s-a îndrăgostit lulea de badanta din România care-l îngrijea. ...
Ce a pățit un pensionar italian, după ce s-a îndrăgostit lulea de badanta din România care-l îngrijea. Cine era Marinela, de fapt
Ce ilegalitate ar fi făcut mama Sarei în cabinetul stomatologic din Sectorul 3, fără să știe. Avocatul ...
Ce ilegalitate ar fi făcut mama Sarei în cabinetul stomatologic din Sectorul 3, fără să știe. Avocatul familiei rupe tăcerea și cazul se complică!
Bătaie ca-n filme între două neveste celebre! Facebook-ul a aprins scânteia, apoi și-au împărțit ...
Bătaie ca-n filme între două neveste celebre! Facebook-ul a aprins scânteia, apoi și-au împărțit palme în centrul orașului!
Vezi toate știrile
×