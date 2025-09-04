Gândul prezintă Best of Ion Cristoiu la Marius Tucă Show – joi, 4 septembrie, de la ora 20.00

Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitat – Ion Cristoiu. Publicistul Ion Cristoiu face o radiografie dură a situației în care se regăsește Europa în contextul întâlnirilor dintre Trump și Putin, dar și reuniunii de la Shanghai care va definitiva schimbarea de putere mondială și va porni pe drumul multipolarității.

China își etalează forța militară și economică, relația dintre Trump și Putin începe să contureze o nouă Europă, iar liderii bătrânului continent depun eforturi pentru a-și păstra relevanța la masa negocierilor. Ucraina își joacă destinul prin pendularea între dorința de pace a liderului american și dorința de escaladare a europenilor. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul . ”Tineți aproape!”