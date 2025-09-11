Acasă » Știri » Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 12 septembrie, de la ora 20.00

Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 12 septembrie, de la ora 20.00

De: Redacția CANCAN 11/09/2025 | 22:00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show - vineri, 12 septembrie, de la ora 20.00

Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – Ion Cristoiu, prof. Valentin Stan, prof. Dan Dungaciu și Adrian Năstase.

Invitații săptămânii analizează cele mai importante momente de la atacul israelian asupra Qatarului, dronele care au pătruns în spațiul aerian al NATO, interviurile acordate de președintele Nicușor Dan până la asasinatul politic care a zguduit America al celebrului podcaster Charlie Kirk. Nu ratați cele mai tari momente ale show-ului care zguduie scena politică românească.

Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”

