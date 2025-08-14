Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 15 august, de la ora 20.00

Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – Marian Muntanu, Ion Cristoiu, Cornel Nistorescu și Dan Dungaciu.

Guvernul anunță noi pachete ale austerității care pun o presiune suplimentară pentru veniturile românilor și blochează orice posibilitate de dezvoltare a țării, economia României a stagnat și suntem avertizați despre iminenta recesiune, liderii europeni sunt luați prin surprindere de întâlnirea Trump-Putin și lansează multiple linii roșii într-un context geo-politic care i-a lăsat fără nicio relevanță, iar o planetă întreagă își ține respirația în așteptarea declarațiilor de presă anunțate de cei doi lideri mondiale care va anunța multipolaritatea vremurilor pe care le trăim.

Doi dintre cei mai importanți jurnaliști din România, Ion Cristoiu și Cornel Nistorescu, își exprimă revolta față de vremurile tulburi prin care trec românii, iar analiștii Dan Dungaciu și Marian Munteanu pun în context intenațional situația țării.

