Acasă » Știri » Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 8 august, de la ora 20.00

Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 8 august, de la ora 20.00

De: Virgil Ionescu 07/08/2025 | 22:00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show - vineri, 8 august, de la ora 20.00

Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – Liviu Dragnea, Ion Cristoiu, Mirel Palada și Dan Dungaciu.

Într-o săptămână încarcată de divergențe profunde între partide, profesorul Dan Dungaciu analizează fractura din societatea românească, adâncirea divergențelor la nivel uman, aruncarea cu etichete către societatea civilă, Ion Cristoiu, aprigul contestatar al fostului președinte Ion Iliescu face un apel deschis la decență, dar și la părăsirea coaliție de către PSD, Mirel Palada vine cu cifrele care atestă lipsa de încredere pe care românii o manifestă față de actualii lideri, iar fost premier Liviu Dragnea ne demonstrează cât de catastrofale pentru populație sunt măsurile economice impuse de actual guvern.

Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”

Iți recomandăm
Mesajul Chinei, după moartea lui Ion Iliescu: ”Un bun prieten al poporului chinez”
Știri
Mesajul Chinei, după moartea lui Ion Iliescu: ”Un bun prieten al poporului chinez”
BREAKING! Criminalul din Arad a încercat să se sinucidă în închisoare! Declarații în lacrimi
Știri
BREAKING! Criminalul din Arad a încercat să se sinucidă în închisoare! Declarații în lacrimi
Surpriză în moștenirea lui Ion și Nina Iliescu: Cui îi va rămâne de fapt vila de pe Strada Moliere
Mediafax
Surpriză în moștenirea lui Ion și Nina Iliescu: Cui îi va rămâne de...
Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Data exactă în care scăpăm definitiv de caniculă în București și în celelalte orașe din România
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Data exactă în care scăpăm definitiv de caniculă...
Fortăreața de lux pe care Halep a plătit 600.000 de euro. Cum arată în detaliu vila campioanei
Prosport.ro
Fortăreața de lux pe care Halep a plătit 600.000 de euro. Cum arată...
Promisiunea Mihaelei Rădulescu pentru Felix Baumgartner. Vedeta a publicat un videoclip cu ei cântând: „Voi lupta pentru tine, iubirea mea”
Adevarul
Promisiunea Mihaelei Rădulescu pentru Felix Baumgartner. Vedeta a publicat un videoclip cu ei...
O decizie luată de Trump l-a făcut pe Putin să se dezlănțuie asupra Ucrainei. „E clar că s-a simțit încurajat”
Digi24
O decizie luată de Trump l-a făcut pe Putin să se dezlănțuie asupra...
Cum arată vila de protocol în care va locui Traian Băsescu? Locuința se află aproape de fostul sediu PDL
Mediafax
Cum arată vila de protocol în care va locui Traian Băsescu? Locuința se...
Parteneri
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: "Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă"
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: "Tata s-a opus...
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Cât costă sicriul în care a fost depus trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu? Regina Întunericului, Gabriela Lucuțar, patroană de pompe funebre, dezvăluie prețul
Click.ro
Cât costă sicriul în care a fost depus trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu? Regina...
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
WOWBiz.ro
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în...
De ce nu a participat Nicușor Dan la funeraliile lui Ion Iliescu? Surse: El a stat în biroul din Palatul Cotroceni
Antena 3
De ce nu a participat Nicușor Dan la funeraliile lui Ion Iliescu? Surse: El a...
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov laudă prostituatele recrutate de spionajul ucrainean
Digi24
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov...
Dacă a expirat permisul de 10 ani, trebuie să repeți școala de șoferi?
Promotor.ro
Dacă a expirat permisul de 10 ani, trebuie să repeți școala de șoferi?
Nina Iliescu a avut nevoie de ajutor medical după înmormântarea lui Ion Iliescu. Primul mesaj transmis de aceasta: „O imensă durere”
kanald.ro
Nina Iliescu a avut nevoie de ajutor medical după înmormântarea lui Ion Iliescu. Primul mesaj...
Tragedie în excursie! 5 fete au murit pe loc într-un accident crunt ????
StirileKanalD
Tragedie în excursie! 5 fete au murit pe loc într-un accident crunt ????
FOTO Mihaela Rădulescu, imagini neștiute cu Felix Baumgartner: „L-am făcut pe acest om cel mai fericit dintotdeauna și el a făcut la fel pentru mine”
kfetele.ro
FOTO Mihaela Rădulescu, imagini neștiute cu Felix Baumgartner: „L-am făcut pe acest om cel mai...
Ea este Romina, femeia din Arad care a fost răpită, ucisă și abandonată de fostul iubit! A târât-o agățată de mașină și i-a aruncat trupul neînsuflețit pe câmp. Momentul teribil, surprins de camerele de supraveghere
WOWBiz.ro
Ea este Romina, femeia din Arad care a fost răpită, ucisă și abandonată de fostul...
25.000 de oameni la catafalcul Regelui Mihai şi 1.000 la Ion Iliescu. Explicaţia unui istoric
observatornews.ro
25.000 de oameni la catafalcul Regelui Mihai şi 1.000 la Ion Iliescu. Explicaţia unui istoric
BANCUL ZILEI. Un tip din Vaslui către iubita lui: – Iubito, am ceva super pentru diseară!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip din Vaslui către iubita lui: – Iubito, am ceva super pentru...
iPhone 17 Pro va fi lansat luna viitoare. Ce noutăți aduce
go4it.ro
iPhone 17 Pro va fi lansat luna viitoare. Ce noutăți aduce
Mormânt vechi de 1.000 de ani RESCRIE istoria
Descopera.ro
Mormânt vechi de 1.000 de ani RESCRIE istoria
Fără pic de machiaj, dar în rochie scurtă, cu pantofi cu toc, așa și-a făcut Elena Udrea apariția în centrul Capitalei. Un detaliu, însă, a fost observat de toți și e intens discutat
Viva.ro
Fără pic de machiaj, dar în rochie scurtă, cu pantofi cu toc, așa și-a făcut...
Rusia a construit un motor cu plasmă capabil să ajungă pe Marte în 30 de zile. Invenția devine o „amenințare” pentru SpaceX
Fanatik.ro
Rusia a construit un motor cu plasmă capabil să ajungă pe Marte în 30 de...
Coșmar pentru fanii FCSB! Returul cu Drita din Europa League nu se vede la TV: „Doar pe Voyo”
Fanatik.ro
Coșmar pentru fanii FCSB! Returul cu Drita din Europa League nu se vede la TV:...
Liviu Dragnea, furios. S-a declanșat scandalul după moartea lui Ion Iliescu: N-au vrut, n-au putut…
Capital.ro
Liviu Dragnea, furios. S-a declanșat scandalul după moartea lui Ion Iliescu: N-au vrut, n-au putut…
Mihaela Rădulescu a făcut ANUNŢUL pe Facebook la doar o săptămână de la funeralii
Romania TV
Mihaela Rădulescu a făcut ANUNŢUL pe Facebook la doar o săptămână de la funeralii
Din vară, la FCSB via modul Carieră din EA SPORTS FC 26
Go4Games
Din vară, la FCSB via modul Carieră din EA SPORTS FC 26
Zi fericită pentru Traian Băsescu. A învins statul român. Fostul președinte primește totul înapoi
Capital.ro
Zi fericită pentru Traian Băsescu. A învins statul român. Fostul președinte primește totul înapoi
Ion Iliescu, mesaj - testament pentru Nicușor Dan. Ce a făcut președintele, în ziua înmormântării fostului șef de stat
evz.ro
Ion Iliescu, mesaj - testament pentru Nicușor Dan. Ce a făcut președintele, în ziua înmormântării...
Ella Vișan de la „Insula Iubirii”, gest COPLEȘITOR față de mama sa! „Îmi este cu adevărat rușine...”
Gandul.ro
Ella Vișan de la „Insula Iubirii”, gest COPLEȘITOR față de mama sa! „Îmi este cu...
as.ro
Nina Iliescu nu a participat la înmormântarea soțului său, Ion Iliescu. De ce a lipsit și de ce a fost chemat medicul de urgență
A1
Nina Iliescu nu a participat la înmormântarea soțului său, Ion Iliescu. De ce a lipsit...
Felix Baumgartner, într-o ipostază rară! Imaginile postate de Mihaela Rădulescu la o săptămână de la înmormântarea sportivului: ”Voi lupta pentru tine, iubirea mea”
radioimpuls.ro
Felix Baumgartner, într-o ipostază rară! Imaginile postate de Mihaela Rădulescu la o săptămână de la...
Misterul scrisorii pe care Ion Iliescu i-a strecurat-o în buzunar lui Virgil Măgureanu, cu zece luni înainte de Revoluție. Ca în filmele de spionaj: ”E obiectul unei legende”
Fanatik.ro
Misterul scrisorii pe care Ion Iliescu i-a strecurat-o în buzunar lui Virgil Măgureanu, cu zece...
El e milionarul care a fost ucis instant de un bivol. Bărbatul a fost lovit din plin de animal cu o viteză de peste 50 de km/h
Fanatik.ro
El e milionarul care a fost ucis instant de un bivol. Bărbatul a fost lovit...
Cât a costat sicriul lui Ion Iliescu? Regina Întunericului, dezvăluiri uimitoare
Yellow News
Cât a costat sicriul lui Ion Iliescu? Regina Întunericului, dezvăluiri uimitoare
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mesajul Chinei, după moartea lui Ion Iliescu: ”Un bun prieten al poporului chinez”
Mesajul Chinei, după moartea lui Ion Iliescu: ”Un bun prieten al poporului chinez”
BREAKING! Criminalul din Arad a încercat să se sinucidă în închisoare! Declarații în lacrimi
BREAKING! Criminalul din Arad a încercat să se sinucidă în închisoare! Declarații în lacrimi
Incendiu violent în Mamaia! Clubul a ars complet. VIDEO
Incendiu violent în Mamaia! Clubul a ars complet. VIDEO
Reacție fabuloasă a unei mirese, după ce mirele i-a spus pe numele fostei iubite, chiar în ziua nunții. ...
Reacție fabuloasă a unei mirese, după ce mirele i-a spus pe numele fostei iubite, chiar în ziua nunții. Ce i-a spus
O tânără a fost agresată în plină stradă de frații Corduneanu. Femeia a ajuns la spital
O tânără a fost agresată în plină stradă de frații Corduneanu. Femeia a ajuns la spital
Ultima dorință a lui Ion Iliescu nu a fost respectată. S-a aflat azi
Ultima dorință a lui Ion Iliescu nu a fost respectată. S-a aflat azi
Vezi toate știrile
×