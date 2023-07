Mugur Mihăescu, cel cunoscut de o lumea întreagă drept „Garcea”, susține că s-a consultat cu cei apropiați înainte de a se înscrie pe liste celor din Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), pentru viitoarele alegeri europarlamentare. El a mărturisit pentru CANCAN.RO că a discutat pe tema asta inclusiv cu șeful noului său partid, George Simion, dar și cu Rodica Mihăescu, 52 de ani, cea care-i stă alături de peste trei decenii și pe care o cunoaște încă din anii de liceu.

În plus, de pe lista „consultanților”, nu a lipsit nici fiica artistului, Ivona, în vârstă de 25 de ani, care locuiește de ani buni la Londra.

„Mi-am întrebat și soția. Mi-a spus că e în regulă, dacă eu simt că pot să fac treaba asta s-o fac fără să stau pe gânduri. Just do it! Știe și fiica-mea, dar ea se află acum în Statele Unite, cu chestiuni personale. Lucrează o perioadă de timp din SUA, deși continuă să locuiască la Londra. A zburat chiar în ziua în care noi eram prezentați la București. Știe această dorință a mea, fiindcă i-am spus de mult că voi candida! Nu s-a opus și nu mi-a reproșat niciodată ceva în povestea asta!”, a declarat Mugur Mihăescu pentru CANCAN.RO.

Nu s-a consultat cu foștii colegi din „Vacanța Mare”!

Există însă și câteva absențe notabile, dacă le putem numi așa, din lista celor care i-au fost, cu sau fără voia lor „consilieri”. Iar printre acestea se numără Radu Pietreanu și Florin Petrescu, „camarazii săi de arme”.

„Nu m-am consultat cu foștii mei colegi din , dar lor le-am spus că o să fac politică. Vroiam să fac politică de mult timp, dealtfel. Dacă vor să se implice și vor avea vreodată idei, sunt gata să-i ajut. Dar, din câte știu, Radu mi-a transmis că nu se bagă, mai ales după ce a traversat perioada aceea puțin mai grea în viața lui. Mi-a zis că vrea să fie total liniștit și să-și vadă doar de-alea lui, iar cu Florin – Axinte nu am vorbit vreodată despre așa ceva!”, admite „Garcea”.

Mugur Mihăescu e mândru de trecutul său de comediant

La cei 56 de ani ai săi, admite că va începe un nou capitol, în eventualitatea în care va fi ales pentru a ajunge în parlamentul european. Dar că nu e deloc deranjat de trecutul său de comediant. „Cu tot respectul, a mai fost un comediant până acum cam în aceeași postură. E cel din Ucraina. Și multă lume îl pupă peste tot. Aștept să mă pupe și pe mine, chiar dacă sunt român! Au mai existat actori președinți, chiar dacă unul a fost comediant, iar altul a jucat mai mult dramă. Să nu uităm de Ronald Reagan! Personal, nu mă văd în grupa asta, a președinților-actori! Doar fac referire la ea. Uite, un actor român care a fost europarlamentar: Mircea Diaconu. Ce are o anume meserie cu capacitatea unui om de a gândi?”, adaugă el pentru CANCAN.RO.

Pe de altă parte, insistă că nu va merge mai sus de nivelul candidaturii sale ca europarlamentar. „Nu iau în calcul să candidez la funcția de președinte al țării, dar iau în calcul să candidez la funcția de zeu. Mai jos de zeu, nu mă bag! Semizeu, nu mă bag! Lăsând gluma deoparte, acum trei ani, după Revelionul de la TVR, când a început distrugerea drepturilor individuale, atunci m-am decis să fac acest pas. Am spus și atunci, repet și azi, așa cum am făcut și în perioada pandemiei, că nu accept ca mie, Mugur Mihăescu, să-mi fie încălcate drepturile individuale. Și mă voi lupta pentru ele până când nu voi mai avea suflare. Pentru asta am decis să intru în politică”, sună crezul său personal.

Știe că nu are cum să scape de supranumele de „Garcea” nici măcar la Bruxelles

Cel supranumit Garcea e conștient că nu va scăpa de poreclă nici măcar la Bruxelles. „În noul capitol al vieții nu va mai fi loc și pentru Garcea. Deși nu știu dacă mă voi separa vreodată de acest personaj. Am avut o carieră de aproape 40 de ani în care am adus bucurie. Toate personajele mele nu au făcut nimic altceva decât să bucure lumea. Eu am trăit din bucuria celorlalți. Vreau și în politică să fac treabă cu zâmbetul pe buze și să aduc bucurie prin ceea ce voi face!”, conchide el.

Pe de altă parte, Mugur Mihăescu susține că știe bine franceză și engleză: „Am făcut franceză de la trei ani, iar engleza ceva mai târziu. În plus, am stat în Statele Unite vreo 20 de ani. Nu cred că am vreo problemă din acest punct de vedere! Nu mă dor încheieturile când vorbesc engleza!”.

