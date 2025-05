Gelu Vișan, dezvăluiri uluitoare la Dan Diaconescu Direct: ”George Simion nu va contesta alegerile. Te-au furat de te-au rupt!”

În cea mai nouă ediție a emisiunii Dan Diaconescu Direct, Oana Zăvoranu și Gelu Vișan au vorbit despre contestarea rezultatelor alegerilor prezidențiale 2025. De ce au fost dezamăgiți de George Simion? Vă prezentăm declarațiile!

Oana Zăvoranu și Gelu Vișan sunt dezamăgiți de faptul că George Simion nu ar vrea să conteste rezultatul alegerilor. Este vorba despre o decizie politică, iar această hotărâre nu este pe placul susținătorilor, mai ales pentru că mulți sunt de părere că ar fi vorba despre fraudă, fapt care nu a fost confirmat.

Gelu Vișan: În acest moment, domnul George Simion a anunțat că nu va contesta rezultatul alegerilor. Să spun acum că am 250.000 de voturi anulate în diaspora?

Oana Zăvoranu: Păi și de ce George Simion nu va contesta alegerile?

Dan Diaconescu: Da, deci ceva e în neregulă, nu, domnul Vișan?

Gelu Vișan: Nu, toți știm că a fost furt, ne omorâm pe aici și el vine și recunoaște alegerile corecte. (…) Da, deci, practic, George Simion nu va contesta alegerile. Consideră că aceste alegeri au fost corecte.

Oana Zăvoranu: George! Te-au furat, George, de te-au rupt, George!

Gelu Vișan: E o decizie politică.

Dan Diaconescu: Bun, dar știi ce spuneau telespectatorii mai devreme? Că citeam mesajele, dar n-am apucat… Parcă anticipau acest gest și ziceau: „Dar nu cumva, George a făcut de așa natură, nu știu, să piardă, că s-a dat bătut” și așa mai departe.

Gelu Vișangelu: Nu, nu vreau să merg atât de departe, dar mă doare că nu contesta alegerea.

Oana Zăvoranu: George, trebuie să contești alegerile. George, cum să iei tu așa o decizie? (…)

Gelu Vișan: În momentul în care anunţi public şi-l feliciţi pe contracandidatul tău şi spui că românii au hotărât…

Oana Zăvoranu: Da, el e vehement, el e luptător. Nu mă aşteptam la reacţia asta!

Gelu Vișan: Eu mă aşteptam. De-aia toată seara am spus că alegerile trebuie contestate pentru că şi eu şi Cozmin…

George Simion nu ar mai putea face contestație

Gelu Vișan susține că George Simion nu mai poate contesta voturile, asta pentru că l-a felicitat pe Nicușor Dan public pentru victoria obținută la alegerile prezidențiale 2025. Prin acest gest, liderul AUR ar fi recunoscut că alegerea a fost una corectă.

Gelu Vișan: Nu mai poate! În momentul în care și-a recunoscut înfrângerea și și-a felicitat contracandidatul, a recunoscut că alegerea a fost corectă. (…) În fine, păcat, păcat și de munca domnului Călin Georgescu, păcat.

Dan Diaconescu: Daniel Ionescu zice: „Am vrut să votez astăzi la Băicoi, am intrat în cabină, am ștampilat și se vedea hârtia ștampilată când am ieșit. Se vedea că am votat Simion. Iar cei de acolo au spus că votul e anulat direct”. (…) Și repet, trebuiau doar 50 de voturi pe secție ca să se întâmple toată nebunia asta, chiar 45 de voturi pe secție. (…)

Dan Diaconescu: Nu, dar diferența e de 840.000. Deci vreo 45 de voturi pe secție. Anulate sau mă rog… (…)

Gelu Vișan: E dureros, adică acum pe bune e dureros. Toată lumea s-a așteptat, în fine, normal, normal, după o astfel de chestiune, trebuie să te bați pentru a arăta lumii internaționale că a fost fraudă. Mi-e teamă însă, nu mi-e teamă nici de pierderea alegerilor, mi-e teamă însă de ce vorbesc cu oamenii, ce au spus oamenii, în sensul că dacă ai intrat în luptă ca să pierzi, nu-i ok!

