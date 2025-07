Gen. Emil Străinu, declarații despre HAARP-ul de la Corbu, Constanța: „Folosesc această instalație numită SCOMAR…”

În cea mai recentă ediție a emisiunii Conspirații cu Emil Străinu, generalul a abordat din nou unul dintre subiectele care stârnesc frecvent curiozitatea publicului: presupusa existență a unui sistem HAARP pe teritoriul României, mai exact în zona Corbu- Capu Midia, Constanța.

Generalul Emil Străinu a vorbit despre valul de întrebări primite pe acest subiect, menționând că oamenii se întreabă frecvent ce rol are această presupusă instalație și dacă România o folosește în scopuri similare cu celebrul HAARP american, asociat în spațiul conspiraționist cu controlul climei sau manipularea vremii. În răspunsul său, generalul a respins categoric această idee, oferind însă o explicație detaliată despre ce se află, de fapt, în acea zonă.

Potrivit afirmațiilor sale, instalația despre care se vorbește este, de fapt, parte a sistemului SCOMAR, acronim pentru Sistem de Cercetare, Observare Maritimă, de Alarmare și Recunoaștere. Acest sistem este utilizat de autoritățile române pentru supravegherea continuă a apelor teritoriale și a zonei economice exclusive a României de la Marea Neagră. SCOMAR folosește unde electromagnetice și radare maritime pentru a detecta nave care intră ilegal în apele românești, inclusiv pescarii străini care încalcă interdicțiile de sezon sau zona de pescuit a calcanului.

„Emil Străinu: Foarte multe întrebări au venit, ceva de felul următor. Ce face România cu HAARP-ul care este la Corbu, pe malul Mării, în apropiere de Capu midia, sau spre Capu midia, spre Lumina, acolo? De câte ori aud această întrebare, prima dată îmi zâmbesc. Apoi îmi vine în cap o undă de nemulțumire pentru faptul că organele de stat, sau ale statului, care folosesc această instalație numită SCOMAR, nu lămuresc odată cu ce se folosește. Și o am să vă spun eu acum. Eu am scris un articol, la un moment dat, în Libertatea, unde am lămurit situația. Și în primul rând am să vă spun… În ce constă această instalație? Deci, ea se numește SCOMAR și înseamnă așa. Sistem de cercetare, observare maritimă, de alarmare și recunoaștere. Deci, ce face acest sistem? Împreună cu instalații radar aferente. Permanent

patrulează cu unde electromagnetice suprafața mării în zona de responsabilitate, inclusiv economică, a țării noastre și identifică eventualele pericule sau încălcări ale dreptului internațional. Cum vin turcii și ne pescuiesc calcanul din zona noastră sau în perioada când nu e de pescuit. Nu v-ați întrebat cum se duc ăștia și imediat îi ia de urechi, și îi scoate de acolo? E, SCOMAR îi vede. Deci ce se întâmplă? Acest sistem ascultă orice comunicație. El deservește și ceea ce se numește poliția de frontieră. Deservește sistemele marinei. Să nu se ciocnească vasele între ele. Se ocupă de traficul maritim în zona de responsabilitate. Deci sistemul nu are niciun fel de legătură cu ceea ce înseamnă schimbările climatice, crearea nu știu căror probleme de natură meteorologică în zona Mării Negre.”