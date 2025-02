Generalul Emil Străinu, adevărul despre Pământul Plat: „Nu s-ar învârti în jurul Soarelui, nu ar avea…”

Generalul Emil Străinu a abordat un subiect controversat în prima ediție a emisiunii „Conspirații”, difuzată pe canalul de YouTube Cancan. Expertul în fenomene aerospațiale a vorbit despre Teoria Pământului Plat care a devenit din ce în ce mai discutată în ultima perioadă. Acesta a oferit explicații esențiale cu ajutorul științei academice.

„Conspirații cu Generalul Emil Străinu” este noua emisiune care te va ține cu sufletul la gură în fiecare joi, de la ora 22:00, LIVE pe canalul de YouTube CANCAN.ro. Prima ediție a fost difuzată chiar în această seară, iar expertul în fenomene academice a vorbit despre teoria Pământului Plat.

Generalul Emil Străinu a precizat că, în ultimii ani, au apărut foarte multe controverse, mai ales în mediul online, legate de forma planetei noastre. De asemenea, unii oameni susțin că Pământul nu s-ar învârti în jurul Soarelui.

Toți ne-au prezentat această formă a Pământului, forma rotundă a Pământului. Dar iată că există teorii potrivit cărora Pământul ar fi, de fapt, plat. Deci, nu ar fi sub formă de sferă și, mai mult decât atât, nu s-ar învârti în jurul Soarelui, nu ar avea caracteristicile fizice ale unei planete”, a declarat Emil Străinu la emisiunea Conspirații, difuzată pe canalul de YouTube Cancan!

„În ultimii 2-3 ani a fost foarte plimbată prin multimedia, pe net, pe rețelele de socializare. Este vorba de ceea ce numim teoria Pământului Plat. Există oare această formă a Pământului? Noi am învățat toți la școală că Pământul este o sferă. Mai mult decât atât, o sferă perfectă. A fost fotografiată, se spune, din sateliții artificiali ai Pământului, din navele cosmice și chiar de echipajele umane care au fost pe Lună… cele șase echipaje umane care au debarcat acolo, cei 12 cosmonauți.

Emil Străinu a explicat că va lămuri aceste aspecte controversate cu ajutorul științei academice. Pentru a înțelege mai bine, Generalul a precizat că Pământul este o planetă telurică, a treia planetă a Sistemului Solar, după Mercur și Venus.

„În această teorie a conspirației vom vorbi despre această transformare și ce a însemnat ea, care a fost interesul de realizare a ei. În momentul de față, trebuie să știți că Pământul pe care îl vedem aici ca planetă și care îl acceptăm din punct de vedere științific ca având o formă rotundă, deci formă circulară, o formă de sferă, se caracterizează prin câteva mișcări ale sale. Pornind de la aceste mișcări ale sale, vom putea demonstra dacă este o sferă sau dacă este plată. Deci, Pământul se mișcă în jurul axei sale cu o perioadă de rotație de 24 de ore, care cuprind cele două intervale de zi și de noapte.

Avem o rotație a Pământului care se desfășoară în jurul Soarelui. Această rotație se desfășoară pe o orbită eliptică, orbită care are un punct foarte apropiat care se numește periheliu și un punct foarte depărtat care se numește afeliu. În acest context, raza de la Pământ până la Soare, este raza medie de aproximativ 50 de milioane de kilometri. Această rază, care este pe o elipsă, variază între 48 de milioane de kilometri și 52 de milioane de kilometri.

Pământul mai are și o mișcare de precesie, care precede aceste două mișcări și o mișcare de notație, care este o mișcare vibratorie în jurul axei. De asemenea, Pământul mai are și o stare vibrațională, cunoscută sub numele de vibrația Schumann. Pământul cu cei doi poli, ai săi, polul nord și polul sud, nu se află într-o poziție orizontală, ci se află cu un grad de înclinare de 21 de grade, în medie. Acest grad de înclinare depinde de factori astronomici și el se învârte în jurul Soarelui”, a mai spus Emil Străinu.