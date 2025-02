Generalul Emil Străinu, despre Antarctica: este sau nu un zid de gheață, cum spun adepții Pământului Plat? „S-ar afla niște…”

O nouă emisiune dedicată teoriilor conspirației a debutat pe platforma YouTube, stârnind interesul pasionaților de mistere și fenomene neobișnuite. În prima ediție a seriei „Conspirații”, difuzată pe canalul Cancan.ro, a fost abordată una dintre cele mai controversate teorii contemporane: ideea că Pământul ar fi plat. Subiectul a fost analizat de Emil Străinu, specialist în fenomene aerospațiale, care a adus în discuție argumentele susținătorilor acestei ipoteze, dar și explicațiile științifice care o contrazic.

Emisiunea, programată să fie difuzată în fiecare joi, promite să exploreze teme fascinante legate de mistere ascunse, evenimente controversate și secrete bine păstrate. Cu o carieră marcată de cercetări asupra fenomenelor neidentificate, Emil Străinu își propune să aducă în atenția publicului informații captivante, oferind o perspectivă documentată asupra unor teorii care au alimentat imaginația colectivă de-a lungul timpului.

În ciuda dovezilor științifice incontestabile care confirmă forma sferică a Pământului, teoria Pământului Plat continuă să fie un subiect dezbătut intens în cercurile conspiraționiste. Unul dintre argumentele promovate de susținătorii acestei idei este existența unui „zid de gheață” care ar înconjura toate continentele, delimitând astfel marginile presupusei lumi plate.

Emil Străinu a transmis că aproximativ 5.000 de oameni de știință și personal auxiliar locuiesc temporar în bazele din Antarctica, desfășurând studii privind schimbările climatice, structura ghețarilor și biodiversitatea regiunii. Tratatul Antarctic, semnat de mai multe națiuni, asigură protecția acestui teritoriu și interzice utilizarea sa în scopuri militare, cu excepția sprijinului logistic necesar misiunilor științifice.

„Dacă luăm ceea ce spun adepții Pământului Plat, și anume faptul că toate cele șapte continente ar fi înconjurate de zidul de gheață de la așa zisul continent Antarctic, există un continent Antarctic acolo, iar dincolo nu ar mai exista nimic. Total fals.

S-a mers pe continentul Antarctic, acolo sunt stații științifice, se află peste 5.000 de savanți și militari care păzesc pe aceștii savanți, iar Antarctica a fost definită ca bun al întregii umanități, fiind exclusă de la activități militare, cu excepția celor de pază despre care am vorbit. Când vorbim despre pământul plat, iată o imagine cu așa zisul pământ plat, care este promovată de către adepții acestei teorii. Imaginea este interesantă din punct de vedere self-fiction sau fantasy, pentru că am să vă spun niște date din experiența proprie în care mi-am dovedit sigur

faptul că Pământul este într-adevăr o sferă și mai mult decât atât, această sferă are toate calitățile care sunt descrise de către salvanți. Iată, vă prezint aici încă o realizare artistică a așa zisului Pământ plat pe care o puteți vedea aici. Și aici vă prezint continentul Antarctic și o să vedeți la un moment dat într-o zonă acolo cu roșu hașurat. Aceasta este o zonă unde se presupune că sub gheață la o adâncime de peste 8 km s-ar afla niște artefacte de la civilizații anterioare civilizației umane sau cum spun adepții teoriei conspirației, așa zisele laboratoare subterane ale extraterestrilor.”, a declarat Emil Străinu la emisiunea Conspirații, difuzată pe canalul de YouTube Cancan!