Gigi Becali anunță tranșant! „În România, antrenorul contează 60%”!

Dinu Todoran încă nu a fost prezentat oficial de Gigi Becali la FCSB, însă latifundiarul din Pipera îi trasează deja obiectivele și importanța la echipa!



În cadrul conferinței de presă în care Alexandru Crețu a fost prezentat oficial la FCSB, Gigi Becali a vorbit și despre viitorul antrenor al echipei sale, Dinu Todoran. Latifundiarul din Pipera este tranșant încă de la început și explică de ce Todoran evită să se întâlnească cu presa. „În România, antrenorul contează 60%. La mine e altfel, nu e așa. La mine este Dumnezeu! Pot aduce 7.000 de antrenori, cei mai mai mari din lume… Dacă nu merit, nu primesc. Îl aduc pe «Dorodan», pe Todoran, și primesc. La mine totul e dar. Așa a fost în viață. Când nu am meritat – știe Domnul ce păcate am făcut -, înseamnă că nu merit. Todoran nu a vrut să fie prezentat. A zis «Nu vreau să am de-a face cu presa, nu vreau să vorbesc nimic». De ce? Pentru că voi spuneți că face Becali, drege Becali”, susține patronul celor de la FCSB.

Fără nicio ezitare, Becali îi face deja echipa lui Todoran și anunță ce jucători sunt favorizați. „Pe Moruțan nu am cum să-l scot. Că n-ai cum, chiar dacă joacă prost. Pe Olaru la fel, dacă joacă prost, tot bine joacă. Coman, chiar dacă joacă prost tot meciul, în cinci minute poate face o fază de gol. Pe Tănase la fel. Și pe Tavi Popescu nu ai cum să-i scoți pentru că face 100 de milioane. Pe Crețu nu-l poți scoate că e fundaș central. O să înceapă cu el. Nu suntem nebuni să schimbăm fundașii centrali. Ați văzut că am făcut eu vreo schimbare la fundașii centrali? M-am băgat eu vreodată? Sunt șase jucători, iar cu portarul sunt șapte. Trebuie să apere Vlad!” a mai declarat Gigi Becali.