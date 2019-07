Distracție pe cinste pentru “euro-fantastici”, la mare, în weekendul care a trecut. George Pușcaș, golgheterul de la U21, și Ionuț Radu, căpitanul lui Mirel Rădoi, au luat ”pe cameră” două butelii de tequila – de 2.000 de lei bucata – și două puștoaice super-sexy! Bun prieten cu cei doi fotbaliști, George Rotariu, CEO şi co-fondator al Bitcoin România, a avut rolul de “paravan” și și-a asumat transportul prețioasei licori la hotel. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, imaginile.

În weekend-ul trecut, mai exact sâmbătă seara, Ionut Radu, ”euro-fantasticul” lui Mirel Rădoi, a combinat-o la Breeze pe Ramona Olaru, asistenta divorțată a lui Răzvan & Dani, iar filmările-dovadă v-au fost prezentate în premieră națională AICI! Cu doar câteva ore înainte, adică vineri, portarul “tricolorilor” mici și bunul său amic, George Pușcaș, au fost prezenți la NUBA, unde s-au distrat la maximum.

De la NUBA, distracția s-a mutat la hotel!

Aproape de 1 dimineața, eroii echipei naționale la Campionatul European de tineret recent încheiat, au părăsit localul. Nu singuri, ci alături de bunul lor amic, George Rotariu, și de două… puștoaice super-atrăgătoare, potrivit imaginilor obținute de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România. Ținem să precizăm din start că fotbaliștii erau îmbrăcați elegant și s-au comportat, atât în local, cât și pe stradă, precum oamenii de rând.

Dar, să revenim la subiectul propriu-zis. George Pușcaș, Ionuț Radu, George Rotariu și cele două brunete au plecat din NUBA cu destinația Nyota, un hotel de lux din Mamaia. Distracția nu s-a încheiat pentru “brigadă” imediat după ce a părăsit localul. Mărturie în acest sens stau cele două sticle de Don Julio, achiziționate din club.

Tequila Don Julio, 2.000 de lei sticla

Buteliile au fost duse în camera de hotel! Recipientele, care costă fiecare 2.000 de lei, au fost “transportate” de prietenul fotbaliștilor, nimeni altul decât CEO şi co-fondator al Bitcoin România. George Rotariu a fost folosit drept “paravan” de Ionuț Radu și George Pușcaș, în așa fel încât cei doi să nu își știrbească în niciun fel imaginea impecabilă pe care și-au creat-o de-a lungul timpului.

De altfel, pe drumul spre hotel, golgheterul de la U21 a preferat să stea mai mult în urma amicilor săi și a celor două puștoaice. Însă, după toate probabilitățile, odată ajuns “pe cameră” cu cele două brunete și prietenii lui, s-a bucurat și el de cele două butelii de tequila Don Julio, care au costat, în total, 4.000 de lei. A urmat, cel mai probabil, o disctracție pe cinste. Dar nimeni nu le poate reproșa nimic fotbaliștilor lui Mirel Rădoi, care se aflau în timpul liber.

George Rotariu, fost jucător profesionist de poker

“Listată” pe o platformă online de start-up-uri în domeniul inovării financiare, Bitcoin România a fost fondată George Rotariu, fost jucător de poker profesionist, și de fratele său specializat în IT, Constantin. Pe platformă s-au tranzacţionat, în doar șase luni, peste 100 de milioane de dolari.

În 2017, firma a avut o cifră de afaceri de peste un milion de euro, iar pentru 2018 s-a estimat două milioane de euro cifră de afaceri şi un milion de euro profit.

“Trei ani am fost jucător profesionist de poker. De fapt ăştia sunt şi banii cu care am început acest business. Cu 100.000 de euro bani proprii şi ceva împrumuturi. Afacerea cu platformele online pentru poker am început-o prea devreme. Atunci toţi jucătorii online migrau către platformele internaţionale.

În 2013 însă, atât eu, stabilit atunci în Barcelona, cât şi fratele meu, în Canada, tranzacţionam bitcoin. În octombrie 2013 a apărut în Canada primul ATM pentru cumpărat Bitcoin şi atunci am spus că trebuie să îl aducem şi în România. A fost primul ATM de acest fel din Europa continentală, cu câteva zile înaintea noastră fusese instalat unul la Londra“, povestea George Rotariu, co-fondator şi CEO al Bitcoin România, în februarie 2018, potrivit economica.net.

Ionuț Radu, apariție de senzație la Mamaia!

Ionuț Andrei Radu, unul dintre cei mai valoroși fotbaliști U21, își respectă, în mod clar, ”eticheta”. ”Euro-fantasticul” României a apărut la Mamaia cu un Bentley de 250.000 €. Cert este că Ionuț Radu are gusturi de nota 10. Nu doar la haine, ci și la mașini. Mărturie în acest sens sunt imaginile pe care site-ul nr. 1 din România, le-a prezentat, în exclusivitate, în urmă cu câteva zile. De apreciat este faptul că portarul “tricolorilor” mici este, în continuare, modest.

Celebritatea nu l-a schimbat absolut deloc. Își permite, totuși, anumite “aroganțe”, dar pe care le merită din plin. Nimeni nu-i poate imputa absolut nimic din punct de vedere profesional. Așa că și-a achiziționat un Bentley Continental, care costă un sfert de milion de euro.

Super-salariu în Serie A

Ionuț Andrei Radu apără poarta formației Genoa, dar aparține de Inter Milano, club care l-a răscumpărat cu 12 milioane de euro. În Serie A, goalkeeper-ul are un salariu de 600.000 de euro pe sezon. Remunerația va crește însă semnificativ când va reveni la gruparea de pe Giuseppe Meazza. Astfel că faptul că a plătit 250.000 de euro pe un Bentley Continental nu i-a “subțiat” deloc buzunarul.

George Pușcaș are “lipici” la puștoaice

George Pușcaș, golgheterul tricolorilor, cu patru reușite la Campionatul European de Tineret, a fost prezent, la începutul lunii iulie, la LOFT, ocazie cu care mai multe tinere domnișoare au roit în jurul său. Atacantul legitimat la Palermo a luat la pas drumul până în club, alături de un prieten. Și, brusc, la un moment dat, în față i-a sărit o… admiratoare.

Frumușică și cochetă. Care l-a interpelat rapid. Amabil și cu un ușor surâs, George i-a răspuns la toate întrebările. La scurt timp, o altă domnișoară s-a ”înfipt” direct în el. Pe care se pare că o cunoștea, din moment ce, după mai multe explicații pe care ea i le-a cerut, cei doi s-au îmbrățișat lung și tandru. (TOATĂ POVESTEA AICI)