Ilie Poenraru, mulțumit cu punctul luat „giuleștenilor”: Credem în șansa noastră!”

Ilie Poenaru, antrenorul principal al formației Gaz Metan, a declarat la finalul partidei pe care elevii săi au terminat-o nedecis pe teren propriu cu Rapid, scor 1-1, că echipa sa este pe drumul cel bun.

„Noi credem în șansa noastră și știm ce muncim, ce facem. Am un grup de caractere, un grup bun. Se vede și se reflectă în teren că își doresc. Am început rău, am primit gol în primele minute. Le-am spus să stăm mai organizați în primele minute, din păcate am primit gol foarte ușor, o lipsă de organizare, de reacție și de aici a trebuit să alergăm foarte mult pentru a obține acest punct care e unul bun, de moral, împotriva unei echipe de tradiție. Dar sunt puțin dezamăgit, în sensul în care puteam să câștigăm cele trei puncte, cred eu meritate în repriza a doua”, a declarat Ilie Poenaru.

După acest rezultat, ardelenii au acumulat 24 de puncte, rămânând pe locul 13, în timp ce Rapid a rămas pe locul 7 cu 34 de puncte.

Program etapa 24 Liga 1

CS Mioveni – FC Voluntari 0-0

Gaz Metan Mediaș – Rapid 1-1

Sâmbătă, 5 februarie

ora 13.30 UTA Arad – Sepsi OSK Sf. Gheorghe

ora 16.00 Farul Constanța – Chindia Târgoviște

ora 21.00 Universitatea Craiova – CFR Cluj

Duminică, 6 februarie

ora 14.30 FC Argeș – Academica Clinceni

ora 19.55 FCSB – „U” Craiova 1948

Luni, 7 februarie

ora 19.55 FC Botoșani – Dinamo

Clasament Liga 1

1 CFR Cluj 23 19 2 2 36-12 59

2 FCSB 23 15 6 2 44-20 51

3 FC Voluntari 24 12 6 6 28-21 42

4 FC Botoșani 23 9 11 3 23-20 38

5 Universitatea Craiova 23 10 5 8 38-26 35

6 Farul Constanța 22 10 5 7 26-15 35

7 Rapid 24 8 10 6 28-24 34

8 FC Argeș 23 9 4 10 20-20 31

9 Sepsi OSK 23 6 11 6 24-20 29

10 UTA Arad 23 6 10 7 18-17 28

11 CS Mioveni 24 6 8 9 16-28 26

12 Chindia Târgoviște 23 5 9 9 14-16 24

13 Gaz Metan Mediaș 24 6 6 12 20-29 24

14 „U” Craiova 1948 23 5 7 11 18-24 22

15 Dinamo 23 3 3 17 16-48 12

16 Academica Clinceni 22 2 5 15 15-41 11