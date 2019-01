Imagini cu Gina Pistol dezbrăcată complet, făcute publice! Prezentatoarea „Chefi la Cuțite” arată tot

Gina Pistol și-a scos din nou în evidență formele de bombă-sexy și a pozat dezbrăcată pentru o revistă de succes. Firește, fanii frumoasei vedete au privit cu mare atenție fotografiile resepective, apreciind la justa valoare faptul că Gina – la 35 de ani – reușește să arate atât de bine.

A existat o perioadă în care Gina Pistol anunțase că nu va mai apărea goală în pictoriale, însă s-a răzgândit și a acceptat propunerea celor de la ”Touch Magazine”. Intitulată “Wild Thoughts Issue”, ședinta foto cu prezentatoarea TV arată cum nuditatea devine artă, după cum spune chiar Gina Pistol:

“Am stat un pic pe gânduri când am primit propunerea de a poza din nou goală. Mi-am zis că “iar poze mai îndrăznețe, iar vorbe”…Dar norocul meu este că am lucrat cu o echipă cool și a ieșit totul extraordinar, nimic vulgar. Și oricum de ceva timp nu mai pun la suflet răutățile gratuite”.

În interviul acordat pentru Touch Magazine, Gina mai adaugă ca “Cea mai frumoasă mă simt atunci când văd asta în privirea omului drag”.

La finalul anului trecut, Gina Pistol a acordat un interviu, în care a vorbit despre familie şi copii! “Nu am mai primit o scrisoare de foarte mult timp. Am primit şi eu scrisori de dragoste şi mă emoţionam. Mă bucur că fac parte din categoria femeilor care mai sunt încă sensibile. (…) Am avut multe lipsuri în copilărie. Îmi doream foarte tare o bicicletă şi o păpuşă Barbie şi nu puteam să-mi iau atunci. Da, sunt îndrăgostită. Bărbatul pe care eu mi-l doresc nu ar accepta o iubită parazit. Am 36 de ani şi de ce nu am bărbat şi copil? Nu pot să povestesc despre fiecare relaţie de ce am plecat şi de ce m-am despărţit. Mă deranjează când oamenii mă subestimează. Ce e al meu, e al meu. Pentru copilul meu, îmi doresc ca părinţii lui să fie oameni echilibraţi”, a spus Gina Pistol.

