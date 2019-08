Imagini fabuloase cu Iulia Vântur la Știrile Pro TV: “I s-a rupt penisul!”

Imagini fabuloase cu Iulia Vântur la Știrile Pro TV. Atunci când era corespondent al postului, Iulia Vântur a avut parte de o știre senzațională, ci și… ”delicată”. Era vorba, nici mai mult și nici mai puțin, despre o informație care transmitea că, în urma unui accident casnic, un bărbat din Galați și-a fracturat… penisul aflat în erecție.

”Tristețe mare în sufletul unui gălățean…”. Așa a început respectiva știre, iar microfonul a fost cedat către corespondentul Pro TV… Iulia Vântur. Aceasta a prezentat întreaga întâmplare, iar subiectul în cauză a făcut-o să înceapă cu o ”sincopă”.

”Ghinino… Ghinionistul este din comuna gălățeană Corod. Omul povestește că, în timp ce muta niște saci, unul i-a alunecat din brațe și i-a căzut chiar peste organul genital aflat în erecție. Înnebunit de durere, omul s-a dus imediat la spital, acolo unde medicii au constatat, cu stupoare, că avea penisul fracturat”, și-a început Iulia Vântur transmisiunea.

Iulia Vântur și pupitrul știrilor

Iulia Vântur a devenit pentru prima dată prezentator TV al unei emisiuni magazin la Europa Nova, o stație locală TV. Ulterior s-a prezentat la un casting pentru postul de prezentator de știri la televiziunea BIT IAȘI, unde a lucrat aproape 2 ani.

A urmat PRO TV Iași, câștigând o preselecție complexă la care s-au înscris 800 de concurenți. Într-un interviu, mulți ani mai târziu, Iulia Vântur își amintea de această experiență: “La Pro Tv Iași mi-am ridicat temelia carierei mele. Am fost prezentator, reporter, corespondent, editor, producător, editor de montaj. Într-o stație locală trebuie să știi să faci de toate. Am muncit mult, am trecut prin experințe diverse, din care am învățat cât de importantă este comunicarea în echipă, împartășirea aceleiași pasiuni pentru televiziune. Ziua de muncă începea la 5 dimineața și se termina la ora 12.00-1.00 noaptea”, declara, la un moment dat, Iulia Vântur.

Iulia Vântur a fost, timp de 10 ani, prezentatoarea știrilor PRO TV, din 2006 devenind prezentatoarea știrilor în prime time și week-end. A primit numeroase premii pentru activitatea sa în televiziune, Iulia Vântur fiind considerată una dintre puținele vedete TV care au realizat performanța de a prezenta numai emisiuni live.