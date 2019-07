Imaginile verii 2019 în Romania. Antonia, fotografiată complet dezbrăcată pe plaja Corbu din Constanța

Antonia a fost fotografiată complet dezbrăcată pe plaja Corbu din Constanța, după ce a acceptat provocarea venită din partea reprezentanților unei reviste cunoscute de la noi. Pozele realizate în timpul ședinței foto incendiare sunt considerate de mulți imaginile verii 2019 din România.

La două luni după ce a împlinit 30 de ani, Antonia a primit cu bucurie invitația jurnaliștilor de la Marie Claire România de a realiza un pictorial nud. Două dintre pozele făcute în timpul ședinței foto au fost publicate în numărul iulie/august al revistei, iar fotograful care a imortalizat momentele a postat azi una dintre ele. Când au văzut imaginile, fanii frumoasei artiste s-au împărțit în două tabere: unii au felicitat-o pentru gestul ei, alții au criticat-o. În galeria foto a articolului puteți vedea cele două fotografii în care cântăreața apare dezbrăcată.

După pictorialul de senzație, Antonia a oferit un interviu despre viața ei de dinainte de a deveni celebră, dar și cea pe care o are acum. Întrebată dacă a simțit vreodată că frumusețea o încurcă, iubita lui Alex Velea a răspuns: “Da. Zilnic. Uneori, nu doar publicul, dar și oamenii din industrie te desconsideră, pun pe primul plan frumusețea. E un compliment, te simți bine, dar, la un moment dat, vrei să le spun că nu ești doar așa, știi? În capul lor ar vrea să fie așa, să creadă că ești doar frumoasă și atât. Chiar am dovedit că am mai multe atuuri, nu sunt doar un chip frumos. Mi se pare că pe plan personal, am realizat multe lucruri până la 30 de ani, asta zice mult și poate mai sunt femei frumoase care se folosesc toată viața numai de asta, dar nu au familii, nimic. Eu chiar nu sunt acel exemplu. Am făcut trei copii, sunt femei care nu vor dă facă unul, de teamă să nu-și strice corpul.

Ce am mai auzit de-a lungul timpului? Că: «Antonia e foarte frumoasă, dar cântă așa și-așa» sau: «are succes că e frumoasă». Nu e nicio problemă, că nu mă consider o Whitney Houston sau ceva, dar nici nu m-am trezit peste noapte că vreau să fiu «famous (n.r.: faimoasă)» și atât, mie chiar îmi place ceea ce fac”, relatează revista Marie Claire România.

Antonia Iacobescu și Alex Velea, poveste de iubire ca-n filme

Antonia și Alex Velea se iubesc de ani buni și au împreună doi copii: Dominic (n.: 27 decembrie 2014) şi Akim Alexandru (n.: 7 decembrie 2016). Ce studii are, de fapt, Antonia! Alex Velea este olimpic pe lângă ea. Cântăreaţa mai are o fiică, pe Maya, din căsnicia cu Vincenzo Castellano. Pentru custodia fetei, cei doi foști soți au o dispută care durează de câțiva ani. Maya Rosaria Castellano s-a născut pe 28 august 2010. În prezent, ea locuieşte în Italia alături de bunicii lui Vincenzo.