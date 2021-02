Incredibil. Cum a transformat o femeie o casă bătrânescă plină de gunoaie, într-o locuință de vis

O femeie a tranformat o casă dărăpânată într-o locuință de vis! Ciara Sowers și-a cumpărat casa bunicii, dar a găsit, când a sosit, că fusese închiriată anterior de un bărbat care a acumulat multe deșeuri, inclusiv alimente putrezite și deșeuri umane.

O mamă care recunoaște că a crezut că a făcut o „greșeală uriașă” când a deschis ușa noii sale proprietăți a lucrat neobosit pentru a o transforma locuința în casa la care visase.

Ciara Sowers a cumpărat casa de la bunica ei, care a închiriat-o anterior, dar a rămas uimită când a intrat prima dată în interior și a văzut starea șocantă pe care o lăsase locatarul anterior.

Imaginile arată ce a găsit când a sosit prima dată, gunoi, borcane pline cu urină și pungi de păr uman și multe altele.

De la agonie, la extaz

Dar Ciara, în vârstă de 32 de ani, a fost hotărâtă să transforme casra din Alberta, Canada, într-o casă uimitoare pentru ea și pentru cele două fiice ale ei, Marcy, de șase ani și Marleigh, de trei ani. Ea a umplut 100 de saci de coșuri de dimensiuni industriale cu deșeuri înainte și apoi a început lucrările de renovare atât de necesare.

Mama a spus: „Când am deschis prima dată ușa băii, am crezut că am făcut o greșeală uriașă.

„Erau fecale umane pătate pe ușă și în cadă era apă stagnantă cu o ladă de lapte pe care avea să stea să se spele.

„În casă am găsit și borcane pline cu urină, pungi de păr uman, prezervative uzate, ziare, reviste, mâncare putrezită și gunoi.

„Coșul de gunoi mi-a venit până la șold și a trebuit să urcăm peste vase și canapele pentru a intra în cameră.”