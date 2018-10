Insula Iubirii sezonul 4, episodul 15. Un alt cuplu a făcut sex: “În baie, atunci a simțit ea”

Insula Iubirii sezonul 4, episodul 15. Ediția din seara de 28 octombrie de la “Temptation Island – Insula Iubirii” a scos la iveală un secret intim din viața unui cuplu care a mers în Thailanda ca să își testeze dragostea. Mărturisirile au fost făcute sincer de unul dintre concurenți, însă, fără a oferi prea multe detalii picante.

Insula Iubirii sezonul 4, episodul 15. Un alt cuplu a făcut sex: “În baie, atunci a simtit ea”

Insula Iubirii sezonul 4, episodul 15. Bogdan Ionescu a dezvăluit în timpul unui testimonial ce a făcut, de fapt, în timpul orelor petrecute în baie cu logodnica lui pe când erau în Honeymoon, la scurt timp după ce au aterizat în Thailanda. Potrivit mărturisirilor lui, el și Hannelore Ulrich au făcut dragoste în baie, unde tânăra a ales să se retragă de multe ori ca să plângă fără să fie filmată de camerele instalate peste tot. Partida de sex a ieșit la iveală după ce concurentul de la “Insula Iubirii” a dezvăluit că atât el, cât și partenera sa își doresc de ceva vreme un copil, chiar dacă el este de modă veche și ar prefera să se însoare și apoi să devină tată.



Insula Iubirii sezonul 4, episodul 15. La auzul replicii unui reporter: “Ești sigur că ea își dorește copilul ăla? Eu cred că, dacă amândoi vă doreați lucrul ăsta, în șapte ani de relație, ar fi apărut și copilul”, Bogdan a făcut o mică pauză, după care a spus: “Eu i-am zis de atâtea ori: «Hai să facem un copil!» Ca să mă confesez acum, m-a întrebat Radu: «De ce ați petrecut atâtea ore în baie?» Pe lângă faptul că am plâns, am stat îmbrățișați, am mai discutat nu știu cum… am avut parte de un moment mai intim. Dacă va fi să fie, mergem acasă şi posibil să fie ceva. Pentru că atunci a simțit ea momentul acela. Nu știu, a crezut că mă va pierde şi… A făcut-o de frică să nu mă piardă”.

Insula Iubirii sezonul 4, episodul 15. Anterior el el povestise în cadrul testimonialului: “Următoarea dorinţă e un copil. Pe care o avem la comun. Aceeaşi dorinţă. Aş lăsa jobul. Dacă ar fi să-mi întemeiez o familie… oricum nu pun jobul pe primul plan. Aş putea să lucrez şi femeie de servici. Nu m-ar deranja. Din cauza mea ne-am oprit. Eu. Pentru că sunt «old school» şi eu ţin destul de mult la gura lumii şi tot timpul am fost de părere că dacă aş face mai întâi copil şi apoi nuntă, lumea ar zice că aş lua-o doar pentru copil”.

Insula Iubirii sezonul 4, episodul 15. Hanne și logodnicul ei au participat la “Temptation Island – Insula iubirii”, cu doar două luni înainte de nunta pe care o programaseră în cele mai mici detalii. Pe ei îi leagă o poveste de iubire lungă de șapte ani și… desigur, presărată de suișuri și coborâșuri. Emisiunea care rulează la Antena 1 s-a filmat la începului acestui an.

