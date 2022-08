Întâmplare amuzantă cu o turistă româncă în celebra stațiune cu nume vulgar din Croația. Cum au reacționat chelnerii când au aflat ce înseamnă în limba română

O româncă a ales să viziteze unul dintre cele mai controversate orașe din Croația. Multă lume se amuză de numele stațiunii turistice, deoarece este unul vulgar. Iată cum au reacționat chelnerii croați când a aflat că femeia a venit din România.

Turista de origine română a povestit pe pagina unui grup de Facebook în care membrii discută despre vacanțe accesibile, de sub 500 de euro, întreaga experiență pe care a avut-o în Peninsula Istria, mai exact în orașul Pula.

Întâmplare amuzantă la restaurant

Românca a rămas plăcut impresionată de ceea ce a văzut în orășelul, pe care chiar ea l-a denumit ofertant. Mai mult, la unul dintre restaurantele vizitate de femeie, a avut loc o întâmplare foarte amuzantă. Iată cum au reacționat chelnerii atunci când au auzit că femeia provine din România.

”I know a single word in your language „pula”…cam asta auzeam de la chelnerii din capitala Istriei, Pula.

Surprinzător, sau nu, Pula e un orășel foarte ofertant. E destul de micuț și ușor de vizitat. Noi într-o singura zi am reușit să facem plaja, să vizitam Pula Arena, kastel, zerostrase și templul lui Augustus.

La capitolul plajă nu cred ca e pe placul unora. Lumea se pune și face plajă pe pietre. Locul este plin de tineri care vin să facă sărituri și să se bucure de apă. Ceva esențial, nu mergeți la plaja fără papucei speciali de apa cu talpă antiderapantă. Nu am văzut niciodată atâția oameni cu glezna luxata câți am văzut în zona Istriei în 2 zile.

Prețurile sunt cam la același nivel ca în Grecia. Cu 30 euro luați masa la restaurant, 2 persoane. Avantajul este că puteți plăti mai peste tot în euro, Croația de la anul va trece la euro, astfel localnicii vă vor accepta plata la o conversie foarte bună.

Pe scurt, merită să vezi Pula măcar o dată în viață😂”, a scris românca, pe grupul de Facebook.

