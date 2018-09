Întâmplare halucinantă la un hotel din Târgu Mureș! Ce a pățit un cuplu: „Nu am întreținut relații sexuale cu dumneavoastră!”

Un cuplu a fost obligat să plătească dublu pentru o noapte de cazare! Întâmplarea care se pretinde a fi adevărată s-a viralizat recent pe rețelele de socializare. Soțul și soția au condsu 11 ore fără oprire, iar pentru că erau obosiți s-au decis să meargă la un hotel.

De aici, întâmplarea devine halucinantă. Cei doi au nimerit la un hotel care cerea 350 de lei pe cameră. Soția s-a arătat indignată, mai ales că cei doi au dormit doar patru ore în cameră. Managerul a explicat că hotelul pune la dispoziție mai multe facilități, astfel că femeia s-a gândit să îi dea o lecție.

„Întâmplare într-un hotel din Târgu Mureș

Soțul si soția au mers cu mașina 11 ore fără oprire…erau foarte obosiți ,pentru a continua drumul au decis să oprească la un hotel pentru a închiria o cameră.Ei au planificat să doarmă doar 4 ore si apoi să se întoarcă la drum.După 4 ore erau gata de drum;la recepție tânărul le-a cerut 350 lei.Bărbatul foarte nervos a cerut explicații.

-„Da ,este un hotel frumos ,dar nu merită 350 lei.

Vreau să vorbesc cu managerul !”-a zis bărbatul.

Managerul a venit după câteva minute.El i-a explicat bărbatului că are o piscină de dimensiuni olimpice si o sală de conferinte .Acestea au fost disponibile pentru ei.

-„Dar noi nu le-am folosit”.-a zis bărbatul.

-„Ei bine erau aici….le puteați folosi”.-a explicat foarte calm managerul.

Indiferent de ce spunea managerul bărbatul spunea ca nu au folosit nimic, doar au dormit.

Managerul era de neclintit și in cele din urmă barbatul a renunțat si a fost de acord sa îi plătească.Cum nu avea cash la el și-a rugat soția să plătească cu banii din portofelul ei.Managerul a fost foarte surprins când a văzut bancnota de 50 lei.

-„Dar, doamnă,mi-ați dat doar 50 lei”.

-„Da ,așa este. Te-am taxat cu 300 de lei pentru că ai făcut sex cu mine”.-a răspuns ea calmă.

Soțul se uita nedumerit……

-„Cum puteți spune așa ceva?

Nu am întreținut relații sexuale cu dumneavoastră. „

-„Ei bine….eu am fost aici….mă puteați folosi….”-a mai spus femeia”.