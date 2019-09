Ioana Turafu se căsătorește cu Ionuț Mardare, tatăl fiului ei. Când îmbracă vedeta rochia de mireasă

E oficial! Ioana Turafu se căsătorește cu Ionuț Mardare, tatăl fiului ei, la mai bine de patru ani de când au devenit părinți. Au mai rămas doar câteva zile până când fiica regretatei artiste Anda Călugăreanu va îmbrăca rochia de mireasă.

Ioana Tufaru și Ionuț Mardare au depus actele la Primăria sectorului 3 ca să facă, în sfârșit, cununia civilă. Ziua în care vor deveni soț și soție a fost programată pentru marți, 17 septembrie, relatează wowbiz.ro. Despre rochia de mireasă pe care o va îmbrăca vedeta nu se știe nimic, deocamdată, însă, vă reamintim că ea a slăbit în ultimele lui 75 de kilograme. Fiica Andei Călugăreanu a amânat momentul în care va merge în fața ofițerului de la Starea Civilă împreună cu partenerul ei din cauza morții socrului său. “Am fost nevoiți să mai amânăm. De data asta e pe bune. Planificasem sa facem cununia in martie, dar am amanat pentru ca a murit socrul meu. Noi suntem oameni simpli, noua ne place simplu. Ca si la botezul lui Luca, vom avea alaturi de noi cele mai importante persoane din viata noastra”, a povestit Ioana Tufaru într-un interviu mai vechi.

Ioana Tufaru s-a mutat într-o garsonieră din Militari

Din primăvara acestui an, Ioana Tufaru, Ionuț Mardare și fiul lor nu mai locuiesc în garsoniera din Berceni, primită de la Gigi Becali. Cei trei s-au mutat într-o locuință aflată în cartierul Militari, pusă la dispoziție tot de cunoscutul latifundiar. “Ne-am mutat tot în «ograda» domnului Becali, să spun aşa, dar în altă zonă. Am plecat din Berceni, în Preciziei, Militari. E mult mai bine aici dintr-o sumedenie de motive. În primul rând, aveam problema transportului pentru că de la Apărătorii Patriei trebuia să luăm un autobuz care ba venea, ba nu venea. Hai, poate aş fi acceptat şi asta, dacă nu erau vecinii extrem de gălăgioşi. Luca nu se putea odihni cum trebuie, aşa că am mers la Pipera, la biserică, să ne întâlnim cu domnul Becali şi i-am spus păsul nostru. El a luat imediat atitudine pentru că ţine la Luca, şi ne-a mutat în Militari. Garsoniera este puţin mai mare, zona este foarte liniştită, oamenii sunt mult mai civilizaţi, iar grădiniţa celui mic este relativ aproape de casă. Deci, numai avantaje”, a declarat Ioana Tufaru pentru WOWbiz.ro.